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«Трактор» вновь показал себя на Parimatch Sochi Hockey Open-2021
07 августа 16:14
автор: Павел Мхеидзе

«Трактор» вновь показал себя на Parimatch Sochi Hockey Open-2021

Предпоследний игровой день летнего предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 начался с победы «Трактора» над СКА со счётом 1:0.

«Трактор», споткнувшийся вчера об «Автомобилиста», сегодня решил во что бы то ни стало победить. Но СКА так просто не возьмёшь, и целых 8 минут инициатива переходила от одной команды к другой. Но ничто не вечно, и вот на 8-й минуте очередная атака челябинцев увенчалась успехом - Лукаш Седлак забросил шайбу Александру Самонову. После этого команды продолжили обмениваться ударами, пока на последних минутах СКА не поселился в зоне соперника, отчаянно колотя по воротам, вратарю и игрокам «Трактора». Но Роман Вилл не посрамил честь команды, отбив и поймав все, что в него летело, и счёт остался неизменным - 1:0 в пользу Челябинска.

Второй период был насыщен непримиримой борьбой, острыми моментами, блестящими финтами и маневрами, но паритет команд не позволил довести атаки до гола, несмотря на все старания, и на перерыв клубы отправились с тем же счётом - «Трактор» ведёт, 1:0.

Решающий третий период. СКА отстаёт, но у него есть все шансы догнать и перегнать. «Трактору» необходимо удержать и по возможности развить преимущество. С первых же секунд питерцы ворвались в зону соперника и практически не покидали её, но челябинцы не сдавались, и регулярно совершали вылазки в стан врага. На 50-й минуте СКА заменила вратаря полевым игроком, но и это не помогло, и вратаря вернули в строй. Игра становится все жёстче, питерцы понимают, что время идёт, а счёт не в их пользу, но никак не могут проломить защиту и вратаря. На предпоследней минуте СКА вновь добавил полевого игрока. Но и этот тактический ход не принёс плодов - все усилия зря, «Трактор» победил.

Чуть позже «Советский спорт», традиционный информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021, продолжит рассказ о ходе турнира.

источник: «Советский спорт»
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