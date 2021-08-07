«Сочи» провел последний матч на Parimatch Sochi Hockey Open-2021

Последняя игра для «Сочи» в этом турнире, и возможность подняться на строчку выше в таблице команда упускать не хотела. «Авангард» не собирался отдавать победу хозяевам турнира за здорово живёшь, и обосновался в зоне сочинцев, намекая, что легко не будет. У сочинцев удаление за удалением, но омичи, несмотря на активность у ворот соперника, никак не могут довести свои атаки до логического финала. Лишь под конец периода «Авангард» наконец достиг поставленной цели - с передачи Корбэна Найта смог забросить Петер Цегларик. Сочинцы в ответ мобилизировались, но безуспешно, закончив период не отыгравшись.

Отдохнувшие на перерыве омичи с ходу насели на леопардов, почувствовав у хищника слабину. На 25-й минуте Франсис Паре отнял у защитника ворот шайбу и атаковал, отбитую вратарём шайбу повторно, и уже успешно, забросил Сергей Толчинский, увеличив отрыв ястребов. «Сочи» не сдавался, продолжал огрызаться, но «Авангард» уже доминировал и постоянно давил соперника. Хозяевам так и не удалось отыграть ни одного гола.

На третий период, казалось, вышла новая команда «Сочи», решительно пошедшая в атаку. Не ожидавшие ожесточенного противостояния омичи внезапно сдали свою зону сопернику, но при этом ухитрились успешно отбить все поползновения леопардов. А выдержав первые минуты прессинга даже начали контратаковать, постепенно наращивая мощь ответных нападений. В итоге, все попытки сочинцев забить хоть что-нибудь провалились, несмотря на постоянный прессинг «Авангард» не прогнулся и отстоял победу.

Завтра «Советский спорт», информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021, расскажет о последнем дне турнира.