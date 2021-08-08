Последний день Parimatch Sochi Hockey Open-2021 начался с долгожданной победы сборной России

К своему последнему матчу екатеринбуржцы пришли без единого поражения, и разумеется не собирались проигрывать и сейчас. Сборная явно планировала подпортить сопернику триумфальной шествие, и с ходу начала прессинговать, не давая «Автомобилисту» выбраться из зоны. Наконец команда из Екатеринбурга смогла вырваться из тисков России-2, и даже контратаковать. На 14-й минуте сборная оказывается в меньшинстве, но умудряется перехватить инициативу, причём вполне успешно - на 15-й минуте Фёдор Свечков получает передачу от Егора Савикова, и вырвавшись вперёд забрасывает первую шайбу в матче.

Второй период начался для «Автомобилиста» в меньшинстве, но это не мешало ему проявлять активность. До 33-й минуты Екатеринбург выглядел бодрее, и смог наконец сравнять счёт броском Семёна Кизимова, которому ассистировали Юрий Салов и Егор Платонов. После этого гола сборная приложила все силы, чтобы вновь получить преимущество, но безуспешно, и на перерыв команды ушли с равным счётом.

На третий период сборная и «Автомобилист» вышли с твёрдым намерением побеждать, но никак не могли этого добиться. На 44-й минуте Россия-2 собралась и атаковала ворота соперника серией бросков, но Владимир Галкин не позволил достичь успеха. Дальнейшее противостояние команд изобиловало острыми моментами с обеих сторон, однако перевес до конца основного времени так ни одна и не получила.

Ожидавшие лёгкой прогулки екатеринбуржцы не рассчитывали на ожесточённое сопротивление сборной, и в овертайм выглядели слегка растерянно, поэтому Россия-2 накинулась на соперника, и на последней 64-й минуте Владимир Грудинин при поддержке Фёдора Свечкова проносит сборной первую победу в турнире,

«Советский спорт», информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021, вскоре вернётся, чтобы поведать о последней игре турнира.