ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Кубок Италии 2-й тайм, 90+4' Тернана 1 Авеллино 1
Кубок Италии 2-й тайм, 69' Перуджа 1 Зюйдтироль 0
Товарищеские матчи (клубы) 2-й тайм, 73' Парма 0 Интер М 2
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' Рубин 1 Ахмат 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 67' Динамо М 1 ЦСКА 1
Кубок Италии не начался Падова 0 Алессандрия 0
Аргентина - Примера 21:45 Велес Сарсфилд 0 Колон 0
Франция - Лига 1 21:45 Монпелье 0 Марсель 0
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Флуминенсе 0
Бразилия - Серия А 22:00 Сантос 0 Коринтианс 0
Бразилия - Серия А 22:00 Жувентуде 0 Атлетико Миней 0
Последняя игра турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 принесла победу «Авангард»
08 августа 20:00
автор: Павел Мхеидзе

Последняя игра турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 принесла победу «Авангард»

Турнир Parimatch Sochi Hockey Open-2021 закончился проигрышем СКА со счетом 2:1.

Последнее противостояние турнира началось с бодрых взаимных атак команд, которые весь первый период в хорошем темпе набрасывались друг на друга. Разве что СКА чуть чаще мелькал в зоне «Авангарда», но итогом первых 20 минут матча стал счёт 0:0. Правда, игра была показана красивая и острая.

Второй период прошёл все в том же жёстком противостоянии, соперники продолжали наседать друг на друга, причём «Авангард» намного больше времени проводил в зоне питерцев, но клубы никак не могли добиться результатов. Постоянные обострения и прессинг не смогли сломить вратарей противоборствующих команд, хотя и СКА, и «Авангард» пользовались каждой предоставленной возможностью забить. Таким образом, счёт остался прежним - 0:0, и команды разошлись на перерыв, чтобы собраться с силами перед решающим периодом.

На последние 20 минут игры команды вышли решительно и бескомпромиссно. И вот наконец-то, на 48-й минуте вымучал гол «Авангард», взял-таки измором ворота соперника Дмитрий Шевченко, которому ассистировал Наиль Якупов. СКА, расстроившись от такого поворота сюжета, попытался сравнять счёт, но омичи встали на их пути стеной, не желая давать питерцам ни тени шанса. На последних минутах СКА усилилось, заменив вратаря, отчаянно пытаясь догнать противника, но и эта попытка провалилась - «Авангард» победил.

С вами был «Советский спорт», информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лионель Месси не сумел сдержать слез во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне""Спартак" дома проиграл "Нижнему Новгороду""Локомотив" в меньшинстве отобрал очки у "Уфы"Роднина: надо признать поражение АверинойНемов обратился к сестрам АверинымОценки, стоившие золота: кто судил сестер Авериных на Олимпиаде
Семин вдохнул в «Ростов» жизнь на глазах у Карпина. Каким получился первый матч Палыча в РПЛ-2021/22
В третьем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
У нас самое низкое место со времен Российской Империи, но все равно спасибо! Итоги последнего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 8 августа на Олимпийских играх в Токио.
«Жаль, в волейболе нельзя вручить два золота». Мнение о финале Россия — Франция, который стал гвоздем Олимпиады
Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций-2019 Федор Воронков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления волейбольной сборной России в олимпийском Токио.
Слезами горю не поможешь. Как Месси попрощался с «Барселоной» и взял курс на Париж
Лионель Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне, рассказав о подробностях своего ухода из каталонского клуба.
Без золота в игровых. Как российские гандболистки уступили Франции в финале Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в матче за золотые медали Олимпийских игр в Токио потерпела поражение от француженок (25:30) и не смогла повторить свой триумф пятилетней давности.
Ган уничтожил Льюиса, Альдо деклассировал Муньоса. Итоги UFC 265
«Плеймейкер» подводит итоги невероятного турнира UFC 265, который прошел 8 августа в Хьюстоне. В главном бою француз Сирил Ган победил американца Деррика Льюиса, став временным чемпионом в тяжелом весе.
«Зенит» коллекционирует олимпийских чемпионов, Витория проиграл Кержакову, Садулаев понесет наше знамя на закрытии Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта.
Заказное убийство. Как Россию впервые с 1996 года оставили без золота Олимпиады в художественной гимнастике
В командных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянки заняли второе место, уступив 1,700 балла болгаркам.
«Спартак» — у пропасти. «Нижний» сделал с красно-белыми в Москве примерно то же, что и «Бенфика»
Команда Руя Витории после трех туров РПЛ набрала всего три очка, на этот раз уступив дома «Нижнему Новгороду» (1:2).
«Мафия» против Авериных, подвиг Ласицкене и золотой гол Малкома. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 7 августа на Олимпийских играх в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика