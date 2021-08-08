Последняя игра турнира Parimatch Sochi Hockey Open-2021 принесла победу «Авангард»

Последнее противостояние турнира началось с бодрых взаимных атак команд, которые весь первый период в хорошем темпе набрасывались друг на друга. Разве что СКА чуть чаще мелькал в зоне «Авангарда», но итогом первых 20 минут матча стал счёт 0:0. Правда, игра была показана красивая и острая.

Второй период прошёл все в том же жёстком противостоянии, соперники продолжали наседать друг на друга, причём «Авангард» намного больше времени проводил в зоне питерцев, но клубы никак не могли добиться результатов. Постоянные обострения и прессинг не смогли сломить вратарей противоборствующих команд, хотя и СКА, и «Авангард» пользовались каждой предоставленной возможностью забить. Таким образом, счёт остался прежним - 0:0, и команды разошлись на перерыв, чтобы собраться с силами перед решающим периодом.

На последние 20 минут игры команды вышли решительно и бескомпромиссно. И вот наконец-то, на 48-й минуте вымучал гол «Авангард», взял-таки измором ворота соперника Дмитрий Шевченко, которому ассистировал Наиль Якупов. СКА, расстроившись от такого поворота сюжета, попытался сравнять счёт, но омичи встали на их пути стеной, не желая давать питерцам ни тени шанса. На последних минутах СКА усилилось, заменив вратаря, отчаянно пытаясь догнать противника, но и эта попытка провалилась - «Авангард» победил.

С вами был «Советский спорт», информационный спонсор Parimatch Sochi Hockey Open-2021.