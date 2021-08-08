Ротенберг – самый сильный и опытный менеджер. Он не даст пропасть поколению Мичкова

На эту мысль натолкнули эпитеты, которые раздавал сайт Кубка Глинки/Гретцки. Когда Мичков побил бомбардирский рекорд турнира, зарубежные эксперты немедленно назвали его «новым Овечкиным». И вот тут – ключ к пониманию того, почему у России подрастает столь сильное поколение.

Но эта статья – не о том, что Мичков с Мирошниченко настоящие суперталанты. Настоящая причина для долгосрочного хоккейного оптимизма в другом. Успех юниорской сборной более глубокий и системный, чем кажется на первый взгляд.

Тогда, в 2019-м, финал был выигран в одну шайбу, в группе случился овертайм, в полуфинале – качели при 1:1. А теперь классический ледовый каточек. В кубковой стадии юниорская сборная-2021 меньше семи не забивала. С позиции силы громила всех, и даже финнов, не сумевших даже подать намека на ту нервотрепку, которую они устроили нам весной в полуфинале юниорского ЧМ. Вишенкой стал командный рекорд – 35 шайб в 5 матчах.

Юниорская сборная России выиграла престижный трофей – Кубок Глинки / Гретцки. У нас растет хорошее поколение, которое лет через пять придет на смену Овечкину, Малкину, Кучерову и Капризову. Выиграла второй год подряд . Но даже в прошлый раз наша сборная не доминировала так безоговорочно как сейчас.

Ведь в самой характеристике «новый Овечкин» - ничего особенного. У нас и Максим Кицын в свое время котировался как «новый Малкин». Ну-ка, вспомните без интернета, за какой клуб ВХЛ сейчас выступает один из героев золотого МЧМ-2011? О том и речь. Щедрая одаренность талантом – никакая не гарантия сверхуспешной карьеры. Надо еще успешно пройти сложнейший рубеж перехода из юниорского и молодежного хоккея во взрослый.

А вот тут у России на протяжении целой эпохи была проблема. В постсоветский период масса звездочек погасла как на дистанции от 18-летнего мальчика до 24-летнего мужика. «Новые Буре» и «новые Овечкины» деградировали именно потому, что хоккейная система не предлагала им ни одного реально работающего карьерного лифта.

В последние годы ситуация резко изменилась к лучшему. На наших глазах по винтику и по кирпичику собрали систему, внутри которой – идеальные условия для расцвета и прогресса лучшей хоккейной молодежи страны.

Такая система не зацикливается на разовых всплесках вроде победного Кубка Глинки/Гретцки. Она – из области долгосрочной стратегии развития. Имя ее главного строителя вы прекрасно знаете. Главный идеолог хоккейного нацпроекта «Красная Машина. Новая сборка». Роман Ротенберг.

Почему тот же Мичков бьет все мыслимые бомбардирские рекорды в матчах с сильнейшими сборными мира? Потому что перед глазами парня – взлетная полоса, путевка в жизнь, четко обозначенное будущее. Потому что Роман Ротенберг сознательно дает несовершеннолетнему суперталанту длинный контракт со СКА, открывает двери для ледового творчества в структуре одного из сильнейших клубов страны. Потому что Мичков видит примеры других игроков, которых никто не выпинывает из состава после пары неудачных матчей. Он вдохновляется при виде карьерного прогресса того же Ивана Морозова, которому позволено играть «в длинную» - превращаться в мужика, культивировать свои лучшие качества и не бояться ссылки в глухой запас.

А в абсолютном большинстве других клубов чемпионата России такого отцовского подхода просто нет. И в итоге кто летит, творит, забивает на радость всей хоккейной России? Мичков.

Кто творит чудеса в воротах юниорской сборной страны? Иванов. Парень, который еще прошлым летом был готов играть с судьбой в русскую рулетку (т.е. уезжать в низшие лиги Северной Америки). Но вовремя получил приглашение от СКА, воспрял духом – и превратился во вратаря, чья уверенность срывает аплодисменты миллионов болельщиков. Включая самых взыскательных – я о лучшем голкипере в истории хоккея Владиславе Третьяке.

А теперь самое главное. В теории систему отцовского отношения к молодым талантам можно выстроить во многих хоккейных клубах. Но Ротенберг уникален тем, что он сознательно масштабировал ее – внедрив в институт сборных России. Игроков, за которыми будущее отечественного хоккея, он выводит на элитный уровень не только через СКА. Но и через международные турниры национальных команд.







И это уже стратегия. Это реализация национального проекта «Хоккей» всеми доступными методами. Поступать таким образом способен только управленец, мыслящий категориями эффективного долгосрочного развития. Стратегический подход Ротенберга лучше всего иллюстрирует история одной тройки. Которая в 2018-м вернула стране хоккейное золото Олимпиады.

В этой тройке играл Гусев, всеми силами стремившийся попасть в элиту КХЛ. Его вовремя заметил штаб СКА, пригласил в Питер из Ханты-Мансийска (а двумя годами ранее его выкинули из ЦСКА, как неперспективного), дал место в ударном звене команды-чемпиона страны. И, как вишенка на торте – исторические голы и передачи на золотой Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

В этой тройке играл Капризов, всеми силами стремившийся попасть в элиту КХЛ. Ротенберг возглавлял штаб СКА и понимал, что сибиряк на тот момент в Питере играть не будет. Но суперталанту дали зеленый свет в национальных командах: приглашали на всевозможные юниорские и молодежные турниры, давали место в ударном звене, создавали возможности забивать по 9 голов на ЧМ. Вишенка на торте – точно такие же исторические голы и передачи на золотой Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Все привыкли ругать Романа, как импульсивного менеджера, жаждущего контролировать все процессы разом. Но я бы посмотрел на его личность по-другому. Ротенберг – самый опытный хоккейный управленец сегодняшней России. В конце концов, ни у кого нет таких достижений, как золото Олимпиады, два Кубка Гагарина, комплект из 6 медалей хоккейного чемпионата России и опыта управления взрослой сборной на 5 чемпионатах мира подряд .

Роман знает, что такое жертва пешкой ради стратегического выигрыша. Никто, кроме него, не рискнул бы сыграть на рижском чемпионате мира кахаэловским атакующим составом ради подготовки к будущей Олимпиаде.

И поэтому одна из главных целей хоккейной России на сезон-21/22 ясна. Каким бы ни был итог Олимпиады, нельзя рушить-ломать ту систему, которая так бережно и скрупулезно создавалась на протяжении нескольких лет и которая способна вырастить и довести до суперзвездного статуса одно из самых талантливых российских поколений за последние 20 лет.