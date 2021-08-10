Самсонову дали только 2 млн долларов, а Шестеркину – 22,67 млн! Это рекорд НХЛ

Еще на прошлой неделе в СМИ проник инсайд, что стороны вот-вот ударят по рукам. Но цифры называли немного иные: 5,75 – 6 млн годовых на пять или шесть сезонов. Трудно сказать, кто настоял на снижении срока, но достигнутый вариант выгоден как для 25-летнего игрока, получавшего прежде 925 тысяч долларов, так и для клуба.

Через пару сезонов москвич мог бы выйти на рынок свободных агентов и перебраться в любую команду НХЛ. Теперь он привязан к Бродвею минимум до 29-летия. Другой вопрос, как сложатся у россиянина дела в эти четыре чемпионата. На мой взгляд, пока он на столь солидный контракт под шесть миллионов долларов не наработал. Хотя бы потому, что все эти полтора сезона воспитанника «Крыльев Советов» преследуют травмы. В результате на сегодня Шестеркин провел в НХЛ лишь 47 матчей в регулярке и один – в плей-офф. Потянет ли Игорь 60 – 65 игр из 82 стандартных, большой вопрос. Не подведет ли в очередной раз застарелое повреждение паха?

Давать при таких сомнениях сразу шестилетний договор, как мне изначально представлялось, совершенно неоправданный риск. Не пришлось бы потом его выкупать? Впрочем, этот процесс в Яблоке давно поставлен на поток. Только в предстоящем сезоне в списке отторгнутых – четверо: вратарь Лундквист, защитники Шаттенкирк, Джирарди, Дианджело. Им выплатят за досрочный разрыв контракта 4,43 млн долларов.

Так что ньюйоркцы поступили осмотрительно, срезав пару лет. Хотя и четыре сезона – чрезвычайно щедрый аванс. Но это и мощный сигнал, стимул для Шестеркина от менеджмента: «Парень, верим в тебя и полностью полагаемся на твои умения. Дерзай! А штаб и команда всячески поддержат».

Более того, как сообщил заокеанский аналитик Фрэнк Серавалли, с годовой зарплатой 5,67 млн и общей 22,67 млн россиянин установил рекорд НХЛ по величине второго контракта вратаря! Ну а в общем списке коллег богатеев экс-армеец взлетел на 12-е место по сезонной зарплате.