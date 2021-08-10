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Самсонову дали только 2 млн долларов, а Шестеркину – 22,67 млн! Это рекорд НХЛ
10 августа 00:00
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Рейнджерс"

Самсонову дали только 2 млн долларов, а Шестеркину – 22,67 млн! Это рекорд НХЛ

Всего за один полный сезон Игорь Шестеркин ворвался во вратарскую элиту НХЛ. Олимпийский чемпион Пхенчхана подписал с «Рейнджерс» четырехлетний контракт на 22,67 млн долларов и стал 12-м по зарплате среди голкиперов.

Еще на прошлой неделе в СМИ проник инсайд, что стороны вот-вот ударят по рукам. Но цифры называли немного иные: 5,75 – 6 млн годовых на пять или шесть сезонов. Трудно сказать, кто настоял на снижении срока, но достигнутый вариант выгоден как для 25-летнего игрока, получавшего прежде 925 тысяч долларов, так и для клуба.

Через пару сезонов москвич мог бы выйти на рынок свободных агентов и перебраться в любую команду НХЛ. Теперь он привязан к Бродвею минимум до 29-летия. Другой вопрос, как сложатся у россиянина дела в эти четыре чемпионата. На мой взгляд, пока он на столь солидный контракт под шесть миллионов долларов не наработал. Хотя бы потому, что все эти полтора сезона воспитанника «Крыльев Советов» преследуют травмы. В результате на сегодня Шестеркин провел в НХЛ лишь 47 матчей в регулярке и один – в плей-офф. Потянет ли Игорь 60 – 65 игр из 82 стандартных, большой вопрос. Не подведет ли в очередной раз застарелое повреждение паха?

Давать при таких сомнениях сразу шестилетний договор, как мне изначально представлялось, совершенно неоправданный риск. Не пришлось бы потом его выкупать? Впрочем, этот процесс в Яблоке давно поставлен на поток. Только в предстоящем сезоне в списке отторгнутых – четверо: вратарь Лундквист, защитники Шаттенкирк, Джирарди, Дианджело. Им выплатят за досрочный разрыв контракта 4,43 млн долларов.

Так что ньюйоркцы поступили осмотрительно, срезав пару лет. Хотя и четыре сезона – чрезвычайно щедрый аванс. Но это и мощный сигнал, стимул для Шестеркина от менеджмента: «Парень, верим в тебя и полностью полагаемся на твои умения. Дерзай! А штаб и команда всячески поддержат».

Более того, как сообщил заокеанский аналитик Фрэнк Серавалли, с годовой зарплатой 5,67 млн и общей 22,67 млн россиянин установил рекорд НХЛ по величине второго контракта вратаря! Ну а в общем списке коллег богатеев экс-армеец взлетел на 12-е место по сезонной зарплате.

1. Кэри Прайс («Монреаль») – 10,5 млн до 2026 года;

2. Сергей Бобровский («Флорида») – 10 млн до 2026 года;

3. Андрей Василевский («Тампа») – 9,5 млн до 2028 года;

4. Марк-Андре Флери («Чикаго») – 7 млн до 2022 года;

5. Джон Гибсон («Анахайм») – 6,4 млн до 2027 года;

6. Мэтт Мюррей («Оттава») – 6,25 млн до 2024 года;

7. Коннор Хеллебайк («Виннипег») – 6,17 млн до 2024 года;

8. Якоб Маркстрем («Калгари») – 6 млн до 2026 года;

9. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») – 6 млн до 2027 года;

10. Филип Грубауэр («Сиэтл») – 5,9 млн до 2027 года.

11. Джонатан Куик («Лос-Анджелес») – 5,8 млн до 2023 года.

12. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 5,67 млн до 2025 года…

15. Семен Варламов («Айлендерс») – 5 млн до 2023 года…

29. Антон Худобин («Даллас») – 3.33 млн до 2023 года…

34. Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2,425 млн до 2022 года…

41. Илья Самсонов («Вашингтон») – 2 млн до 2022 года.

Да, сегодня определился с ближайшим будущим и одноклубник Овечкина. «Кэпиталз» явно подстраховались, выписав 24-летнего магнитогорцу лишь однолетний ангажемент. Соперничество Самсонова с чехом Ванечеком, который в предстоящем чемпионате заработает только 717 тысяч долларов, продолжается. Но у Ильи односторонний контракт. В фарм-клуб его сослать нельзя.

Ждем новостей из стана «Айлендерс», где другой олимпийский чемпион-2018 Илья Сорокин до сих пор сидит без контракта.

источник: «Советский спорт»
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