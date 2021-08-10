Спартачам в футболе и хоккее ничего не светит, пока не вернутся в СССР. Виртуально

Среди новобранцев-россиян выделим чемпиона России-2021 Хохлачева, Кугрышева, за которого когда-то в смертельной схватке сошлись СКА и ЦСКА, а также 19-летнего Пономарева, выбранного на драфте-2020 «Каролиной» во втором раунде. Все это форварды. Добавим ветерана Широкова и все еще ходящего в перспективных Талалуева. На пару крепких троек хватит.

Из шести легионеров ушли пятеро – вратарь Гудачек, защитник Юсе, нападающие Радил, Ганзл, Бакош. Остался только финский форвард Лехтеря, который когда-то играл в «Сибири» в звене с Тарасенко. Иностранную квоту заполнят шведский вратарь Данск, защитники Ержабек (Чехия), Хед, нападающий Петтерссон (оба – Швеция).

О замене в штабе «Спартака» Олега Знарка и Харийса Витолиньша на Бориса Миронова с соратниками, всем давным-давно известно. Но меня шокировала информация о ротации состава: после сезона Сокольники покинули 29 игроков?! Еще раз и по буквам – ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!

В тот вечер, когда сотрудники углеводородного гиганта готовятся к кровавой вендетте в Лиссабоне, бросим взгляд на их ледовых собратьев. Там в целом тихо, но есть претензия если не на мировой, то на клубный рекорд – точно.

С защитой пожиже. Рылову уже 36 лет, Вишневскому – 31, а Никишину – еще 19.

Но я не об уровне и перспективах перелопаченного «Спартака». Я совсем о другом. О стабильности. Которая не только признак мастерства, но и его гарант, необходимое условие. Если говорить о команде в целом.

Смотрю на НХЛ и по-хорошему завидую. Лишь в это межсезонье уже заключено 36 контрактов на 4+ сезона. Крайний пока тут вратарь Игорь Шестеркин, который вчера согласился остаться в «Рейнджерс» до 2025 года за 22,67 млн долларов.

Возьмите, к примеру, чемпиона двух последних сезонов «Тампу». Все лидеры «молний» на длинных якорях: Стэмкос – до 2024 года, Хедман – до 2025-го, Макдона – до 2026-го, Кучеров – до 2027-го, Василевский – до 2028-го, Пойнт – до 2030 года! Причем 25-летний канадец продлился на восемь сезонов досрочно: предстоящий чемпионат он отыграет по старому договору за 6,75 млн. По новому Пойнт будет зарабатывать 9,5 млн долларов. Как и Кучеров с Василевским.

Молодые Сергачев, Чернак, Сирелли, Колтон на контрактах-мостиках до 2023 года.

Даже с возрастными новобранцами в «Лайтнинг» стараются сотрудничать более или менее вдолгую: 31-летнему возвращенцу Богосяну дали ангажемент на три года, 36-летним Перри и Бельмару – на два.

Образцовая работа генменеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа: минимум два сезона за его клуб гарантированно оттрубят 17 игроков!

Можно ли подобное представить в РПЛ или КХЛ? Вопрос риторический.

Самое обидное, что ранее, при великом Советском Союзе, в ведущих клубах страны только так и работали.

Откопал в интернете фотографию «Спартака» в Лужниках после победы над горьковским «Торпедо», которая обеспечила москвичам золото чемпионата СССР-1976, последнее в истории красно-белых. Решил проверить себя и по лицам определить фамилии-триумфаторов. Вот что из этого получилось.

Верхний ряд (слева направо): Якушев, Спиридонов, Трунов, Канарейкин, Рудаков, Баринев, Ляпкин, Карпов (тренер), Пачкалин, Брагин, Костылев, Мартынюк, Шадрин.

Нижний ряд: Шалимов, Коротков, Зингер, Криволапов, Гуреев, Крылов, Марков.

Невероятно! За 45 лет не забыл ни одного спартаковца: стопроцентное попадание. Так ведь? Уверен, и состав бесковского «Спартака»-1979 я опознал бы весь. Или почти весь.

Вот залог успеха, уважаемые топ-менеджеры из списка «Форбса», крутящие-вертящие нынешних футбольных и хоккейных «гладиаторов». И заметьте – ни одного легионера!