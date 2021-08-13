От любителя до чемпиона

Олимпиада традиционно дает толчок дискуссии о развитии спорта в стране. Для России этот вопрос особенно актуален. Наш спорт в последние годы подвергается серьезным нападкам со стороны Запада, его имидж пострадал от допинговых скандалов, санкций и других методов давления. Наши спортсмены пропустили уже не одно крупнейшее соревнование, что не могло не сказаться на популярности спорта в стране.
Шокирующие данные мы узнали перед началом токийской Олимпиады. 97 процентов россиян не смогли назвать хотя бы одного нашего участника Игр. А ведь совсем недавно своих героев спорта страна знала в лицо, мальчишки играли во дворе в Харламова, Якушева, Дасаева, Блохина. Победы в Токио – а их было немало – эту статистику «незнаек» безусловно приукрасят. Но нет в России устойчивого интереса ко многим видам спорта, в том числе олимпийским.
Такая ситуация возникла не только из-за отсутствия звезд. Их действительно не так много у нашего спорта. Сама нация далека от того, чтобы назвать ее спортивной. Такие эпитеты могут давать себе, например, американцы с китайцами. Мы же только делаем первые шаги к тому, чтобы спорт вошел в жизнь каждой российской семьи.
Одним спортом высших достижений дело не сдвинешь. Чтобы народ знал своих звезд спорта, необходимо самим быть участниками процесса. Массовый спорт в России набирает обороты, уже сделано много позитивного. Но мы еще прилично отстаем от ведущих стран в этой области. От те же китайцев, американцев, британцев…
Китай — единственная страна в мире, буквально напичканная спортивными школами. Они есть не только в крупных городах, но и в провинции. Все они в разных объемах финансируются государством. После окончания такой школы ее выпускник получает не только среднее образование, но и специализацию. Большого спортсмена из него возможно не выйдет, но он точно станет тренером, массажистом или спортивным фельдшером. Такие люди со спортом не расстанутся всю жизнь.
Потому спортсменов в Китае очень много. Много хороших профи, но большинство — любители. Формально они являются действующими спортсменами, но при этом работают на фабриках и заводах.
Китай финансирует даже неолимпийские виды спорта. Большая часть средств при этом идет на любительский спорт, который не знает проблем с госпомощью в самых разных вопросах.
В Америке система иная, но нация также чрезвычайно спортивная. По опросам, плаванием занимается более 100 млн человек, велосипедом — более 70 млн, бегом — почти 35 млн. Нам далеко до таких цифр.
В Штатах культ студенческого спорта. Учебные заведения частные, но государство не остается в стороне от помощи любителям. Оно вкладывается в тренеров, обеспечивая стипендиями хороших специалистов. Это дает возможность растить из студентов будущих профи.
Россия студенческий спорт по большому счету только пытается развивать. Мы многое упустили в прежние годы, отрезав от занятий спортом поколение, которое росло в 90-е. Сейчас приходится спешно наверстывать. Но уже есть первые успехи.
Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) проводит официальный студенческий чемпионат России. В нем играют примерно 800 мужских и женских команд из 450 вузов 71 субъекта России. За сезон в АСБ проходит около четырех тысяч матчей, а общее число игроков чемпионата превышает 10 тысяч человек.
Это солидные показатели. АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире по количеству команд-участниц. Нередко почетными гостями матчей звезд АСБ становились настоящие звезды баскетбола, такие как Скотти Пипен, Деян Бодирога, Шарунас Марчюленис, Сергей Панов и другие.
Это важно, когда любительский спорт перекликается с профессиональным. Звезды дают ориентир любителям, рекламу лигам. Молодое поколение не заставишь играть на дворовых коробках, как было в 70-80-х. Они выросли в иное время, когда есть возможность заниматься спортом в хороших условиях. Они смотрят крутые матчи с участием своих кумиров и хотят играть на таких же полях, кортах, катках, в такой же форме и таким же инвентарем. И главное – не просто гонять мяч или шайбу с приятелем от одного края поля до другого, но быть участником настоящих чемпионатов.
По той же причине сегодня все большую популярность приобретают марафоны и полумарафоны. Растет массовость марафонских забегов. Бегать по одиночке нынче не модно и не интересно. Другое дело в большой компании единомышленников. Как, например, в проекте «Бегом по Золотому кольцу». Серия из 11 масштабных стартов по городам России привлекает многие компании и коллективы. На такие соревнования ходят порой всем отделом или департаментом.
Соревновательный момент в современном любительском спорте крайне важен. Неслучайно популярна система любительских лиг. По такому же пути идет и Россия, где коллективные виды спорта всегда были в приоритете.
По информации Минспорта, самый популярный вид среди россиян футбол (у китайцев, кстати, тоже). А все говорят, что Россия — нефутбольная держава. Выводы стоит делать, ориентируясь все-таки не на результаты сборных, а на популярность того или иного вида среди граждан. Далее у наших следуют волейбол и плавание.
Эти виды наиболее доступны. С хоккеем, например, все сложнее. Нужны лед, довольно недешевая амуниция. Тем не менее число хоккеистов-любителей в России сильно прибавилось за последние годы. Постаралась в этом Ночная хоккейная лига (НХЛ). Она вообще возвышается над всем любительским спортом как ориентир.
Одна из главных ее фишек – возможность участия для всех возрастных категорий, от 18 и старше. Студенческий спорт отсекает большой возрастной пласт, а очень важно, чтобы в спорт могли приходить люди среднего и старшего возраста. Для них занятия любительским спортом – способ поддержать физическую форму, укрепить здоровье, эмоционально разрядиться. Государство должно вкладываться в такие проекты, если хочет иметь здоровое население. Потому не совсем понятны бывают критические нотки по поводу господдержки таких проектов.
Зарождалась Ночная лига для категории 40+. Многие серьезные мужчины подсели на эти игры словно мальчишки. Ждут новых баталий, обсуждают матчи среди коллег. Помимо своего участия в лиге отцы семейства дают ориентир детям наглядным примером. То есть это еще реклама правильного образа жизни в семьях.
Сейчас в ночной лиге играют уже все возраста. 19 тысяч участников, охват 70 с лишним регионов России —очень серьезные цифры. При этом у лиги нет никакой задачи конкурировать со студенческим спортом или с кем-то еще. Искусственная гонка за новыми душами никому не нужна.
Для многих россиян участие в подобной лиге — это исполнение детской мечты. Настоящий хоккей на большом льду, с турнирами, тренировками, волнениями и чувством командного духа. Такой и должен быть любительский спорт в России, где традиционно народ тяготеет к коллективным видам. А сильнейшие игроки, победители турниров могут получить новый ледовый дворец. Победители всероссийского турнира по хоккею получают грант на строительство такого дворца в своем регионе. И тренироваться там могут уже не только хоккеисты.
Хоккею проще развивать любительский спорт, ведь у страны в этом виде много реально крутых звезд мирового масштаба. Овечкин, Малкин, Кучеров, Ковальчук, Василевский и другие. Славная история советского прошлого и российского настоящего. Большие успехи, в том числе выигрыш последней зимней Олимпиады в 2018 году. В Токио наши спортсмены не смогли выиграть золото ни в одном командном виде, проиграв финалы по баскетболу «3 на 3», волейболу, гандболу. Хоккейный успех сборной Олега Знарка в Пхенчхане пока последний в этом плане.
Но нам грех жаловаться на итоги Токио-2020. Страна увидела, что российский спорт жив. Что несмотря на все санкции и козни WADA и прочих наших недоброжелателей наши спортсмены способны сражаться за высшие награды. Они настоящие герои нации.
20 золотых, пятое место в общем медальном зачете. Могло быть и выше, если бы не нечестное судейство в художественной гимнастике, где сестер Авериных откровенно обидели арбитры. Почти во всех видах Россия составляла серьезную конкуренцию в борьбе за высшие места.
Сейчас на волне олимпийских баталий можно ждать всплеска интереса к любительскому спорту. Успешный опыт организации массового спорта у нас есть, об этом мы уже рассказали. Главное теперь – не упустить момент.
В том числе для любительского спорта. Главное, есть на кого равняться.