От любителя до чемпиона

Китай — единственная страна в мире, буквально напичканная спортивными школами. Они есть не только в крупных городах, но и в провинции. Все они в разных объемах финансируются государством. После окончания такой школы ее выпускник получает не только среднее образование, но и специализацию. Большого спортсмена из него возможно не выйдет, но он точно станет тренером, массажистом или спортивным фельдшером. Такие люди со спортом не расстанутся всю жизнь.

Одним спортом высших достижений дело не сдвинешь. Чтобы народ знал своих звезд спорта, необходимо самим быть участниками процесса. Массовый спорт в России набирает обороты, уже сделано много позитивного. Но мы еще прилично отстаем от ведущих стран в этой области. От те же китайцев, американцев, британцев…

Такая ситуация возникла не только из-за отсутствия звезд. Их действительно не так много у нашего спорта. Сама нация далека от того, чтобы назвать ее спортивной. Такие эпитеты могут давать себе, например, американцы с китайцами. Мы же только делаем первые шаги к тому, чтобы спорт вошел в жизнь каждой российской семьи.

Шокирующие данные мы узнали перед началом токийской Олимпиады. 97 процентов россиян не смогли назвать хотя бы одного нашего участника Игр. А ведь совсем недавно своих героев спорта страна знала в лицо, мальчишки играли во дворе в Харламова, Якушева, Дасаева, Блохина. Победы в Токио – а их было немало – эту статистику «незнаек» безусловно приукрасят. Но нет в России устойчивого интереса ко многим видам спорта, в том числе олимпийским.

Олимпиада традиционно дает толчок дискуссии о развитии спорта в стране. Для России этот вопрос особенно актуален. Наш спорт в последние годы подвергается серьезным нападкам со стороны Запада, его имидж пострадал от допинговых скандалов, санкций и других методов давления. Наши спортсмены пропустили уже не одно крупнейшее соревнование, что не могло не сказаться на популярности спорта в стране.

Потому спортсменов в Китае очень много. Много хороших профи, но большинство — любители. Формально они являются действующими спортсменами, но при этом работают на фабриках и заводах.

Китай финансирует даже неолимпийские виды спорта. Большая часть средств при этом идет на любительский спорт, который не знает проблем с госпомощью в самых разных вопросах.

В Америке система иная, но нация также чрезвычайно спортивная. По опросам, плаванием занимается более 100 млн человек, велосипедом — более 70 млн, бегом — почти 35 млн. Нам далеко до таких цифр.

В Штатах культ студенческого спорта. Учебные заведения частные, но государство не остается в стороне от помощи любителям. Оно вкладывается в тренеров, обеспечивая стипендиями хороших специалистов. Это дает возможность растить из студентов будущих профи.

Россия студенческий спорт по большому счету только пытается развивать. Мы многое упустили в прежние годы, отрезав от занятий спортом поколение, которое росло в 90-е. Сейчас приходится спешно наверстывать. Но уже есть первые успехи.

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) проводит официальный студенческий чемпионат России. В нем играют примерно 800 мужских и женских команд из 450 вузов 71 субъекта России. За сезон в АСБ проходит около четырех тысяч матчей, а общее число игроков чемпионата превышает 10 тысяч человек.

Это солидные показатели. АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире по количеству команд-участниц. Нередко почетными гостями матчей звезд АСБ становились настоящие звезды баскетбола, такие как Скотти Пипен, Деян Бодирога, Шарунас Марчюленис, Сергей Панов и другие.

Это важно, когда любительский спорт перекликается с профессиональным. Звезды дают ориентир любителям, рекламу лигам. Молодое поколение не заставишь играть на дворовых коробках, как было в 70-80-х. Они выросли в иное время, когда есть возможность заниматься спортом в хороших условиях. Они смотрят крутые матчи с участием своих кумиров и хотят играть на таких же полях, кортах, катках, в такой же форме и таким же инвентарем. И главное – не просто гонять мяч или шайбу с приятелем от одного края поля до другого, но быть участником настоящих чемпионатов.

По той же причине сегодня все большую популярность приобретают марафоны и полумарафоны. Растет массовость марафонских забегов. Бегать по одиночке нынче не модно и не интересно. Другое дело в большой компании единомышленников. Как, например, в проекте «Бегом по Золотому кольцу». Серия из 11 масштабных стартов по городам России привлекает многие компании и коллективы. На такие соревнования ходят порой всем отделом или департаментом.

Соревновательный момент в современном любительском спорте крайне важен. Неслучайно популярна система любительских лиг. По такому же пути идет и Россия, где коллективные виды спорта всегда были в приоритете.

По информации Минспорта, самый популярный вид среди россиян футбол (у китайцев, кстати, тоже). А все говорят, что Россия — нефутбольная держава. Выводы стоит делать, ориентируясь все-таки не на результаты сборных, а на популярность того или иного вида среди граждан. Далее у наших следуют волейбол и плавание.

Эти виды наиболее доступны. С хоккеем, например, все сложнее. Нужны лед, довольно недешевая амуниция. Тем не менее число хоккеистов-любителей в России сильно прибавилось за последние годы. Постаралась в этом Ночная хоккейная лига (НХЛ). Она вообще возвышается над всем любительским спортом как ориентир.

Одна из главных ее фишек – возможность участия для всех возрастных категорий, от 18 и старше. Студенческий спорт отсекает большой возрастной пласт, а очень важно, чтобы в спорт могли приходить люди среднего и старшего возраста. Для них занятия любительским спортом – способ поддержать физическую форму, укрепить здоровье, эмоционально разрядиться. Государство должно вкладываться в такие проекты, если хочет иметь здоровое население. Потому не совсем понятны бывают критические нотки по поводу господдержки таких проектов.

Зарождалась Ночная лига для категории 40+. Многие серьезные мужчины подсели на эти игры словно мальчишки. Ждут новых баталий, обсуждают матчи среди коллег. Помимо своего участия в лиге отцы семейства дают ориентир детям наглядным примером. То есть это еще реклама правильного образа жизни в семьях.

Сейчас в ночной лиге играют уже все возраста. 19 тысяч участников, охват 70 с лишним регионов России —очень серьезные цифры. При этом у лиги нет никакой задачи конкурировать со студенческим спортом или с кем-то еще. Искусственная гонка за новыми душами никому не нужна.

Для многих россиян участие в подобной лиге — это исполнение детской мечты. Настоящий хоккей на большом льду, с турнирами, тренировками, волнениями и чувством командного духа. Такой и должен быть любительский спорт в России, где традиционно народ тяготеет к коллективным видам. А сильнейшие игроки, победители турниров могут получить новый ледовый дворец. Победители всероссийского турнира по хоккею получают грант на строительство такого дворца в своем регионе. И тренироваться там могут уже не только хоккеисты.

Хоккею проще развивать любительский спорт, ведь у страны в этом виде много реально крутых звезд мирового масштаба. Овечкин, Малкин, Кучеров, Ковальчук, Василевский и другие. Славная история советского прошлого и российского настоящего. Большие успехи, в том числе выигрыш последней зимней Олимпиады в 2018 году. В Токио наши спортсмены не смогли выиграть золото ни в одном командном виде, проиграв финалы по баскетболу «3 на 3», волейболу, гандболу. Хоккейный успех сборной Олега Знарка в Пхенчхане пока последний в этом плане.

Но нам грех жаловаться на итоги Токио-2020. Страна увидела, что российский спорт жив. Что несмотря на все санкции и козни WADA и прочих наших недоброжелателей наши спортсмены способны сражаться за высшие награды. Они настоящие герои нации.

20 золотых, пятое место в общем медальном зачете. Могло быть и выше, если бы не нечестное судейство в художественной гимнастике, где сестер Авериных откровенно обидели арбитры. Почти во всех видах Россия составляла серьезную конкуренцию в борьбе за высшие места.

Сейчас на волне олимпийских баталий можно ждать всплеска интереса к любительскому спорту. Успешный опыт организации массового спорта у нас есть, об этом мы уже рассказали. Главное теперь – не упустить момент.

В том числе для любительского спорта. Главное, есть на кого равняться.