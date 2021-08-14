Бэбкок или другой именитый иностранец не нужен России. Как не нужен и предолимпийский сбор

Во-вторых, для чего нужен предолимпийский сбор игроков НХЛ – если непонятно, будут ли участвовать в Олимпиаде игроки НХЛ? Сейчас все идет к тому, что не будут. Вероятность такого исхода более высока. МОК не заинтересован удовлетворять огромные финансовые требования нью-йоркских юристов, руководящих заокеанской лигой. Телеправа на хоккейный турнир Пекина-2022 он продаст и так. Подавляющее большинство болельщиков – в том числе и в России – будут смотреть Олимпиаду и болеть за наших, бьющихся за золото с «ненашими». А будут в составе этих «ненаших» всяческие макдэвиды или бэкстремы – дело десятое. Участие-неучастие НХЛ беспокоит только узкую прослойку тех, кто так или иначе связан с хоккейной индустрией, а всем остальным этот вопрос безразличен.

Единственным плюсом того сбора были моральные впечатления спортсменов. Они смогли вживую посмотреть, какую огромную работу проделала страна при подготовке к домашним Играм. И по идее должны были проникнуться ответственностью, осознанием необходимости выступить на турнире как можно лучше. Чтобы за полгода до Олимпиады начать готовиться к ней со всей серьезностью – закладывая фундамент на предсезонке, держа в уме предстоящий февраль. Но сейчас-то реальность другая, психологический фактор новизны впечатлений к ней неприменим.

Во-первых, даже если созвать Овечкина и прочую звездную рать – выводить их на лед все равно нельзя. Никакие совместные тренировки невозможны без решения вопросов со страховкой. Которая обошлась бы в десятки миллионов рублей в сутки, ведь контракты большинства наших энхаэловцев крайне внушительны. Именно поэтому, кстати, 8 лет назад олимпийское собрание в Сочи прошло без льда. Все звезды, все кандидаты в команду в августе 2013-го прилетели в столицу русских Зимних Игр. Вечером съездили в ресторан и совместно покушали шашлык. А утром следующего дня прокатились посмотреть на грандиозный олимпийский парк и особенно на главную хоккейную арену – дворец «Большой». И все.

Россия не проводит летний сбор русских хоккеистов из НХЛ по одной причине. Такой сбор нам вообще не нужен, поскольку он нисколько не повышает качество процесса подготовки к Олимпиаде. Более того. Активность шведов-финнов в этом направлении как раз говорит о том, что в отстающих – именно они. А Россия свои задачи в этом направлении давным-давно решила. Объясню подробнее.

Сезон еще и близко не стартовал. Когда реальных проблем нет – их пытаются выдумать. В сети тут и там появляются упреки, почему, мол, Россия не готовится к Олимпиаде, не объявляет «усиленный» тренерский штаб и не проводит «сбор» с игроками из заокеанской лиги.

Неприятно лишь то, что неопределенность может затянуться чуть ли не до Нового года. И профессионалам – то есть тем, кто отвечает за конкретную подготовку национальной сборной к Олимпиаде – ждать у моря погоды нельзя. Надо готовить два состава. Надо понимать, кто поедет в Пекин в случае согласия НХЛ и в случае отказа НХЛ. Ну ведь ФХР так и поступает. Руководители четко понимают грань между реальностью и мечтами. Между прочим, заявления Канады о комплектовании олимпийского штаба куперами и тротцами – самые что ни на есть мечтания. Поскольку если МОК не договорится с заокеанской лигой, эти кадровые решения останутся лишь на бумаге. Точно так же и финны могут сколько угодно отцеплять одних энхаэловцев от пекинского состава, а других – приглашать на бессмысленный сбор. Что толку, если в конце концов придется поступать как четыре года назад. То есть комплектоваться представителями своей лиги.

В-третьих, вспомните об одной очень нерадостной аналогии. За полгода до Ванкувера-2010 Россия устраивала предолимпийский сбор своих энхаэловцев. За полгода до Сочи-2014 Россия устраивала предолимпийский сбор своих энхаэловцев. И какими оказались результаты обеих Олимпиад? Я напоминаю об этом не из соображений цинизма. Просто в профессиональном спорте очень важны такие материи как фарт, нефарт, суеверия, совпадения – в том числе такие, которых лучше избежать.

У ШВЕДОВ И ФИННОВ – СВОИ ПРОБЛЕМЫ

Наконец, четвертое. И самое главное. Если шведы с финнами не могут обойтись без августовского сбора энхаэловцев, а Россия может - это говорит не о том, что мы отстаем в деле подготовки к Олимпиаде. Как раз наоборот. Это о том, что наша страна на несколько шагов впереди. Ведь наши конкуренты не скрывают, что плохо знакомы с теми или иными кандидатами на поездку в Пекин. Что никогда не то что не «держали в руках» того или иного игрока, а даже не общались с ним.

Сборная России со своей хоккейной гвардией знакома прекрасно. В отличие от тех же финнов или шведов, русский штаб за несколько лет смог поработать со всеми лучшими игроками страны на крупных турнирах. Через состав национальной команды в четыре предыдущих сезона прошли все кандидаты на поездку в Пекин – хоть Василевский, хоть Проворов, хоть Кучеров, хоть Панарин. Больше 5 лет за сборную не играл один только Радулов. Но он в последний раз и сверкал в сборной как раз на Олимпиаде. Сочинской. После – уже нет, и сейчас травмированный возрастной игрок вряд ли стал бы реальным усилением на Пекин.

Остальные русские хоккеисты прекрасно знают, что такое сегодняшняя сборная России. А еще добавьте к этому фактор Брагина, главного тренера молодежки на десяти МЧМ подряд. Через его руки звезды поколения Тарасенко и младше прошли еще на старте своей карьеры.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ДЛЯ БЭБКОКА

И немного про вопрос формирования российского олимпийского штаба. Информационные интернет-меньшинства как-то слишком усиленно навязывают хоккейному сообществу свой вариант «тренерского состава мечты». Причем по их версии предел мечтаний – хотя бы один иностранец. Что ж, мечтать не вредно. Сначала теоретики грезили кандидатурой Тротца, но строитель вашингтонского чемпионства уже занят в своей сборной. Теперь, наверное, переключатся на Бэбкока. Который, спору нет, очень умный, крайне авторитетный и ужас какой титулованный. В том числе на международной арене.

Ну так вот вам абсолютно реальный инсайд про Бэбкока. Маститый канадец готов работать в любом штабе любой команды-участницы Олимпиады-2022. За 10 миллионов долларов. В переводе на рубли – примерно 720 миллионов.

И эти деньги он хочет получить за две недели напряженного труда. То есть 51, 5 млн. ₽ в день. 2 млн. 140 тыс. ₽ в час. 35700 ₽ в минуту. Неплохая прибавка к пенсии, неправда ли? И, самое главное – что даст Бэбкок за такие деньжищи? Расскажет, как играет энхаэловский состав олимпийской сборной Канады? Так это и так все прекрасно знают. При нынешнем развитии технологий и экспертных компетенций разобрать хоккей одной из лучших сборных планеты можно без особого труда. Было бы желание. Да только сам по себе анализ мало что даст. Знать, каким будет соперник – это одно. А возможности и реальная доступность эффективных механизмов противодействия – совсем другое. Гениальный план надо еще претворить в жизнь. Уровень игроков-то бывает разным. И это я еще не лезу в такие пласты управления командой, как общение на неродном языке, кадровые приоритеты под большинство и ледовое время. И прочая, и прочая…

Подводные камни настолько очевидны, что денежные запросы Бэбкока выглядят недопустимыми. Особенно в сегодняшней России. 90 процентов здравомыслящих людей разгневаются в тот самый момент, когда будет известно о.. Нет, не о гипотетическом подписании контракта. А о старте поиска источников финансирования этого контракта. Остальные 10 процентов, любители всего западного, тоже проклянут за расточительство. Но уже постфактум, после Олимпиады, причем при любом исходе. Вам истории с зарплатой футбольного тренера Капелло было мало? Не наелись тогда скандалами, антирейтингами и прочими эмоциями разозленного в трудный год народа? Нет? Продолжайте мечтать о Бэбкоке.

С какой стати платить ему 10 млн. долларов, если на эпопею с возвращением Овечкина летом не нашлось и половины этой суммы? Одной рукой мы рубим расходы на хоккей, вводим потолки, выталкиваем свою звездную молодежь на заработки в НХЛ. Если другой манить в Россию сверхдорогих варягов – это уже даже не отсутствие логики. Это будет преступное расточительство.

Особенно когда финансовые аппетиты Бэбкока столь велики. Подозреваю, что вдое меньшей суммы достаточно для того, чтобы в стране целый год бесперебойно функционировала и прогрессировала вся система национальных сборных. От взрослой до женской юниорской. Со всеми многочисленными турнирами, разъездами, затратами на проведение матчей и даже премиальными за медали.

Пример с Бэбкоком ярче всего доказывает: мечты бывают не только бесплодны, но и вредны. И чьи-то хотелки нельзя выдавать за отсутствие планомерной работы. Хоккейная Россия поступает абсолютно правильно, когда не спешит объявлять полный состав штаба на Олимпиаду. Потому что занята реальной подготовкой, а не фантазиями. Контракт у Брагина есть. Штаб есть. Безусловно, он будет усиливаться. Но кем – зависит в том числе от решения НХЛ. Ведь на Играх с участием всех сильнейших может потребоваться усиление одних направлений, при сценарии «Б» возникнет необходимость в других специалистах. Куда спешить, если нет полной ясности? Время для проработки вариантов и общения с кандидатами еще есть.

А все призывы брать пример с Запада и рисовать воздушные замки – чистый популизм.