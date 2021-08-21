Задоров угодил на остров сокровищ, где нашел клад с 3,75 млн долларов

Да, Никита уже три года по сути топчется на месте. Из середняков никак не удается вырваться, хотя все данные для этого, казалось бы, налицо. Еще в «Колорадо» москвич доказал, что способен нейтрализовать премьера любого противника, включая самого высокооплачиваемого игрока НХЛ Макдэвида и лучшего нынешнего американца Кейна. Когда «лавины» в декабре 2019 года разгромили «Эдмонтон» (4:1) и «Чикаго» (7:3), их тренер Джаред Беднар отдельно похвалил россиянина:

- Это было не идеально, но против двух таких звезд идеально и не могло получиться. По мне, Зи проделал отличную работу. Готовность Задорова играть со сломанной челюстью многое говорит о его характере. Мало того, что такие поступки поднимают дух партнеров. Так еще и на льду это была огромная помощь команде, учитывая, какая эпидемия травм на нас навалилась.

Похоже, именно различные болячки мешают Никите подняться на новый уровень. То сломает ногу, то челюсть. В это трудно поверить, но в «Колорадо» он играл два сезона с серьезными травмами, буквально в каждом выходе на лед превозмогал боль. Никита рвал связки в кисти, играл на гормональных уколах, а в третьем матче западного финала-2019 с «Далласом» после стыка с капитаном «звезд» Бенном оторвалось сухожилие. Но Задоров продолжал играть, а на операцию лег только по окончании сезона – продолжалась она пять часов!

Подвиги Задорова против Кейна не остались незамеченными. После того как с «Колорадо» о новом контракте договорить не получилось, нашего силовика быстренько подобрал «Чикаго», а его капитан тут же связался с новичком «Хокс» и поздравил с переходом:

- Сразу после обмена мне пришло сообщение от Патрика Кейна. Он сказал, что чрезвычайно рад тому, что ему больше не придется играть против такого защитника, как я. Очень приятно слышать это от одного из лучших хоккеистов мира.

Однако и в «Чикаго» Никите не удалось раскрыться на сто процентов. Хотя пропустил только одну игру регулярки и в 55 матчах набрал 8 (1+7) очков. Не повезло, что «Хокс» угодили в один дивизион с «Далласом». Бенн при каждой встрече провоцировал Задорова на драку. У того, как я понял, правая кисть полностью не восстановилась, а потому не мог молотиться в полную силу. Со стороны это выглядело, будто россиянин побаивается канадского бугая, который знал о проблемах со здоровьем оппонента, чем садистски пользовался.

Тем не менее «Чикаго» не собирался расставаться с Большим Зи и сделал квалификационное предложение. Как и в «Колорадо», защитник и клуб не сошлись в условиях нового договора. Как сообщали инсайдеры, американцы выкатили четырехлетнее соглашение на 14 млн долларов, то есть с ежегодной прибавкой жалованья в 300 тысяч до 3,5 млн. Игрок претендовал на принципиально иные цифры – пять лет с зарплатой в 5,85 млн за сезон. Понятно, при таком разбросе консенсус был исключен. Правда, сам игрок позже заявил, что таких денег и сроков близко не просил.

Сначала «Хокс» выставил строптивого кадра на драфт расширения. «Сиэтл» не соблазнился. Тогда и возник вариант с трейдом – 28 июля Задорова обменяли в «Калгари» на выбор в третьем раунде драфта-2022. «Флеймз» станут для воспитанника ЦСКА четвертой командой в НХЛ после «Баффало» (2013-2015), «Колорадо» (2015-2020), «Чикаго» (2020-2021).

Да, 26-летнему россиянину не удалось сильно поднять свои акции, но главный бой впереди. Следующим летом Никита станет свободным агентом и сможет принять ангажемент от любого из 32 клубов лиги. Важно, что «Калгари» дает шанс претендовать на те самые желаемые 5,5–6 млн долларов за сезон. У «Флеймз» подбирается на редкость зубастая команда во главе с маститым тренером Деррилом Саттером: дважды брал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014), а в 2004-м дошел с «Калгари» до финала.

Журналист Sportsnet Эрик Франсис передал в твиттере слова Никиты после объявления о сделке:

- Задоров сказал, что первое сообщение, которое он получил - приветствие от Милана Лучича. Новичок «Флеймз» пошутил, мол, как рад, что ему больше не придется получать от Милана дурацкие удары: «Теперь мы можем бить других вместе».

Это точно. На всякого Бенна отныне найдется Сербская кувалда Лучич. Отвязному представителю славной династии Ткачуков – Меттью, самому высокооплачиваемому игроку «огоньков», тоже дорогу лучше не переходить. Аналогичный кремень - двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой» Коулман. Да и братья Саттеры никогда не отличались тихим нравом. Помогает Деррилу с наступающего сезона Кирк Мюллер. Экс-главный тренер «Монреаля» считался в НХЛ одним из сильнейших форвардов оборонительного плана, расколоть которого было просто невозможно.

А еще в «Калгари» есть чертик из табакерки по фамилии Манджапане, появление которого давеча в Риге по ходу турнира перевернуло ЧМ-2021. Канадцы, стартовав с трех поражений, чудом прорвались в плей-офф, выкинули оттуда наших с американцами, а в финале удушили действующих чемпионов из Финляндии. Манджапане в семи играх набрал 11 (7+4) очков и удостоился MVP ЧМ-2021.

Теперь Задоров с канадцем, которого не сумел сдержать в Латвии, по одну сторону баррикад. Свою роль на новом месте Никита видит так:

- Могу взять на себя много ледового времени. Могу закрыть меньшинство. Опекать самых сильных нападающих соперников. Играть рядом с молодыми и помогать им. Я готов делать все, что от меня захотят.

Не менее амбициозно настроен и Деррил Саттер: