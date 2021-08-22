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Капризову ради Олимпиады не надо ехать в КХЛ, а у Овечкина появился шанс добыть первую медаль Игр
22 августа 12:29
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Капризову ради Олимпиады не надо ехать в КХЛ, а у Овечкина появился шанс добыть первую медаль Игр

НХЛ возвращается на Олимпийские игры. Пока на квалификационные турниры. ИИХФ согласилась оплатить страховки игрокам НХЛ, чьи сборные с 26 по 29 августа поборются за три билета в Пекин-2022.

Игроки НХЛ и их агенты получили конфиденциальное письмо от сотрудника лиги, в котором сообщается:

«Джентльмены.

Я хотел бы оперативно проинформировать вас о статусе страховки на квалификационные олимпийские турниры.

Мы получили подтверждение, что ИИХФ оплатит страховки на период квалификационных олимпийских турниров всем игрокам с контрактами в НХЛ (включая страховку от ковида).

Кроме того, ИИХФ согласилась приобрести дополнительные страховки (травмы и ковид) для участников олимпийской квалификации, которым осталось меньше двух лет по контрактам в НХЛ. До конца текущей недели детали по этим страховкам будут разосланы каждому игроку.

Эти полисы распространяются на игроков НХЛ, которые участвуют в тренировках и других активностях, связанных с олимпийскими квалификационными турнирами».

Если кто не в курсе, сообщаю: пока в Пекин гарантированно едут Канада, Россия, Финляндия, США, Чехия, Швеция, Германия, Швейцария. Китай допущен без отбора как организатор соревнований. Остальные три вакансии предстоит разыграть на наступающей неделе в Братиславе, Риге и Осло с 26 по 29 августа.

Вот состав квалификационных групп, победители которых отправятся в Пекин.

Группа D: Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша.

Группа Е: Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F: Норвегия, Дания, Корея, Словения.

Команды давно приступили к подготовке – белорусы работают уже почти месяц. Однако энхаэловцы вроде Егора Шаранговича из «Нью-Джерси» (контракт на 4 млн долларов до 2023 года) до последнего времени находились в подвешенном состоянии, хотя даже играли в контрольных матчах. Теперь все препятствия к их участию к олимпийской квалификации устранены.

Из-за задержки ИИХФ решения по страховкам больше всех пострадали, пожалуй, словаки. В Братиславу точно не приедут самые яркие звезды НХЛ – Томаш Татар, Эрик Чернак, Рихард Паник, Здено Хара, Ярослав Галак. Но зато хватает энхаэловской молодежи – защитник Кристиан Ярош (контракт с «Нью-Джерси» на 0,8 млн долларов до 2022 года), Мартин Фехервари («Вашингтон» - 0,79 млн до 2023), нападающие Мариан Студенич («Нью-Джерси» - 0,75 млн до 2022), Адам Ружичка («Калгари» - 0,8 млн до 2022), Марко Даньо (экс-«Виннипег», без контракта), Томаш Юрко (экс-«Вегас», без контракта), вратари Адам Гуска («Рейнджерс» - 0,75 млн до 2022), Роман Дурни («Анахайм» - 0,81 млн до 2022).

Разумеется, основным соперником хозяев за единственную путевку в Китай будут белорусы. Вчера они сыграли вничью с «Барысом» - 4:4 в таком составе:

Шостак; Колячонок – Бейлен, Принс – Протас – Шарангович; Готовец – Еременко, Платт – Белевич – Кодола; Сапего – Коробов, Комаров – Стась – Демков; Соловьев – Знахаренко, Буйницкий – Паре – Павлович; Денисов – Шинкевич, Алистров – Усов – Оксентюк.

Согласитесь, подбор игроков впечатляет. Победа в Братиславе стала бы для наших братьев-бульбашей лучшей компенсацией за цинично украденный у Минска ЧМ-2021.

В Риге, конечно, главный фаворит – хозяева, которых возглавил Харийс Витолиньш. На сбор привлечено более 30 игроков. Выделяются форварды Теодор Блюгер («Питтсбург» - 4,4 млн до 2023), Рудольф Балцерс («Сан-Хосе» - 3,1 млн до 2023) и Земгус Гиргенсонс («Баффало» - 4,4 млн до 2023).

А вот в Осло домашние стены вряд ли помогут норвежцам поехать в Поднебесную. Датчане везут убойный состав во главе с самым высокооплачиваемым защитником «Салавата Юлаева», если не всей КХЛ, Филипом Ларсеном. В нападении – аж три суперзвезды мирового класса: Николай Элерс («Виннипег» - 24 млн до 2025), Оливер Бьеркстранд («Коламбус» - 27 млн до 2026) и Франс Нильсен. Правда, 19 августа последний год его контракта, по которому 37-летний датчанин должен был получить аж 5,25 млн долларов, «Детройт» выкупил.

Так что, больше всего ИИХФ пришлось потратиться на страховки двух потомков Гамлета. Но лед тронулся! Обратной дороги больше нет. Сказав «А», Рене Фазель теперь обязательно произнесет «Б». А значит, после восьмилетнего перерыва мы снова увидим в Пекине-2022 турнир мечты с участием всех сильнейших хоккеистов планеты. Для Александра Овечкина и Евгения Малкина это будет четвертая попытка выиграть хоть какую-то медаль Олимпиады, а Кирилл Капризов получит возможность сделать золотой дубль.

источник: «Советский спорт»
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