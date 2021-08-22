Капризову ради Олимпиады не надо ехать в КХЛ, а у Овечкина появился шанс добыть первую медаль Игр

Игроки НХЛ и их агенты получили конфиденциальное письмо от сотрудника лиги, в котором сообщается:

«Джентльмены.

Я хотел бы оперативно проинформировать вас о статусе страховки на квалификационные олимпийские турниры.

Мы получили подтверждение, что ИИХФ оплатит страховки на период квалификационных олимпийских турниров всем игрокам с контрактами в НХЛ (включая страховку от ковида).

Кроме того, ИИХФ согласилась приобрести дополнительные страховки (травмы и ковид) для участников олимпийской квалификации, которым осталось меньше двух лет по контрактам в НХЛ. До конца текущей недели детали по этим страховкам будут разосланы каждому игроку.

Эти полисы распространяются на игроков НХЛ, которые участвуют в тренировках и других активностях, связанных с олимпийскими квалификационными турнирами».

Если кто не в курсе, сообщаю: пока в Пекин гарантированно едут Канада, Россия, Финляндия, США, Чехия, Швеция, Германия, Швейцария. Китай допущен без отбора как организатор соревнований. Остальные три вакансии предстоит разыграть на наступающей неделе в Братиславе, Риге и Осло с 26 по 29 августа.

Вот состав квалификационных групп, победители которых отправятся в Пекин.

Группа D: Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша.

Группа Е: Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F: Норвегия, Дания, Корея, Словения.

Команды давно приступили к подготовке – белорусы работают уже почти месяц. Однако энхаэловцы вроде Егора Шаранговича из «Нью-Джерси» (контракт на 4 млн долларов до 2023 года) до последнего времени находились в подвешенном состоянии, хотя даже играли в контрольных матчах. Теперь все препятствия к их участию к олимпийской квалификации устранены.

Из-за задержки ИИХФ решения по страховкам больше всех пострадали, пожалуй, словаки. В Братиславу точно не приедут самые яркие звезды НХЛ – Томаш Татар, Эрик Чернак, Рихард Паник, Здено Хара, Ярослав Галак. Но зато хватает энхаэловской молодежи – защитник Кристиан Ярош (контракт с «Нью-Джерси» на 0,8 млн долларов до 2022 года), Мартин Фехервари («Вашингтон» - 0,79 млн до 2023), нападающие Мариан Студенич («Нью-Джерси» - 0,75 млн до 2022), Адам Ружичка («Калгари» - 0,8 млн до 2022), Марко Даньо (экс-«Виннипег», без контракта), Томаш Юрко (экс-«Вегас», без контракта), вратари Адам Гуска («Рейнджерс» - 0,75 млн до 2022), Роман Дурни («Анахайм» - 0,81 млн до 2022).

Разумеется, основным соперником хозяев за единственную путевку в Китай будут белорусы. Вчера они сыграли вничью с «Барысом» - 4:4 в таком составе:

Шостак; Колячонок – Бейлен, Принс – Протас – Шарангович; Готовец – Еременко, Платт – Белевич – Кодола; Сапего – Коробов, Комаров – Стась – Демков; Соловьев – Знахаренко, Буйницкий – Паре – Павлович; Денисов – Шинкевич, Алистров – Усов – Оксентюк.

Согласитесь, подбор игроков впечатляет. Победа в Братиславе стала бы для наших братьев-бульбашей лучшей компенсацией за цинично украденный у Минска ЧМ-2021.

В Риге, конечно, главный фаворит – хозяева, которых возглавил Харийс Витолиньш. На сбор привлечено более 30 игроков. Выделяются форварды Теодор Блюгер («Питтсбург» - 4,4 млн до 2023), Рудольф Балцерс («Сан-Хосе» - 3,1 млн до 2023) и Земгус Гиргенсонс («Баффало» - 4,4 млн до 2023).

А вот в Осло домашние стены вряд ли помогут норвежцам поехать в Поднебесную. Датчане везут убойный состав во главе с самым высокооплачиваемым защитником «Салавата Юлаева», если не всей КХЛ, Филипом Ларсеном. В нападении – аж три суперзвезды мирового класса: Николай Элерс («Виннипег» - 24 млн до 2025), Оливер Бьеркстранд («Коламбус» - 27 млн до 2026) и Франс Нильсен. Правда, 19 августа последний год его контракта, по которому 37-летний датчанин должен был получить аж 5,25 млн долларов, «Детройт» выкупил.