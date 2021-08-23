Это черный юмор или по приколу? В составе базового клуба сборной в финале оказалось семеро варягов

Честно сказать, не понял шутки юмора. Если в чемпионате КХЛ разрешено задействовать пять ландскнехтов, с какого перепуга это основополагающее правило, пока еще спасающее наш хоккей от разгрома и деградации, на предсезонке не действует?! Может, тогда летом разрешим и шайбу в ворота забивать ногами и руками?

Ладно, пусть это будет исключение, которое, надеюсь, окончательно убедит боссов СКА, что их сынку ляхи не помогут. Тем более что на старте Кубка чемпионов петербуржцы повергли тот же «Ак Барс» (3:2 в овертайме) с Самоновым в рамке и четырьмя легионерами в поле, включая белоруса Фальковского, который в КХЛ лимитчиком не считается. Очень порадовало, что в том поединке Валерий Брагин сделал ставку на нашу молодежь – Федора Свечкова, Арсения Коромыслова, Кирилла Кирсанова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Грошева, Кирилла Марченко, Марата Хуснутдинова, Захара Бардакова, Даниила Пыленкова – и парни не подкачали.

Но дальше-то все пошло иначе! Неужели Брагин разуверился в молодняке, после того как СКА на следующий день влетел «Салавату Юлаеву» - 1:4, когда у армейцев, помимо шведа Юханссона в воротах, на льду пылили только канадец Вей и засланный казачок Фальковский? Тем более что после этой оплеухи удалось одолеть «Магнитку» (1:0) с пятью иноземцами, включая все того же Фальковского.

Ну и пресловутая клубничка на торте – семь недоступных для сборной России игроков в финале. Вот эти гробовщики наших подрастающих талантов, нагло перекрывающие им кислород в базовом клубе национальной команды:

вратарь – швед Юханссон;