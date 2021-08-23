Это черный юмор или по приколу? В составе базового клуба сборной в финале оказалось семеро варягов

Честно сказать, не понял шутки юмора. Если в чемпионате КХЛ разрешено задействовать пять ландскнехтов, с какого перепуга это основополагающее правило, пока еще спасающее наш хоккей от разгрома и деградации, на предсезонке не действует?! Может, тогда летом разрешим и шайбу в ворота забивать ногами и руками?
Ладно, пусть это будет исключение, которое, надеюсь, окончательно убедит боссов СКА, что их сынку ляхи не помогут. Тем более что на старте Кубка чемпионов петербуржцы повергли тот же «Ак Барс» (3:2 в овертайме) с Самоновым в рамке и четырьмя легионерами в поле, включая белоруса Фальковского, который в КХЛ лимитчиком не считается. Очень порадовало, что в том поединке Валерий Брагин сделал ставку на нашу молодежь – Федора Свечкова, Арсения Коромыслова, Кирилла Кирсанова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Грошева, Кирилла Марченко, Марата Хуснутдинова, Захара Бардакова, Даниила Пыленкова – и парни не подкачали.
Но дальше-то все пошло иначе! Неужели Брагин разуверился в молодняке, после того как СКА на следующий день влетел «Салавату Юлаеву» - 1:4, когда у армейцев, помимо шведа Юханссона в воротах, на льду пылили только канадец Вей и засланный казачок Фальковский? Тем более что после этой оплеухи удалось одолеть «Магнитку» (1:0) с пятью иноземцами, включая все того же Фальковского.
Ну и пресловутая клубничка на торте – семь недоступных для сборной России игроков в финале. Вот эти гробовщики наших подрастающих талантов, нагло перекрывающие им кислород в базовом клубе национальной команды:
вратарь – швед Юханссон;
защитники – швед Фантенберг, белорус Фальковский;
нападающие – канадец Вей, финн Кемппайнен, шведы Хендемарк, Стремваль.
В итоге – 0:3 с 23 бросков казанцев. Получите – и распишитесь! Все империи гибли, когда опирались на легионеров!
Да, от такого бесцеремонного наплыва совершенно не нужных отечественному хоккею людей, тошнит и руки опускаются. Если же взглянуть на амплуа этих захватчиков чужих территорий, окончательно осознаешь – это дно. Какая самая важная позиция в ледовой игре и вместе с тем самая у нас дефицитная? Центрфорвард. Кто за Малкиным? Верно: никого.
Кто центрил в четвертьфинале с Канадой на ЧМ-2021? Казанец Воронков, московский армеец Карнаухов, петербуржцы Морозов и Каменев. Чье появление в овертайме обернулось катастрофой? Морозова. Зачем его выпустили при игре три на три? Чтобы выиграть вбрасывание и сразу смениться. Однако Иван его проиграл и вместе с Тарасенко и Нестеровым наблюдал, как Стечер и Манджапане забивают решающий гол.
Но где Морозову, равно как другим российским центрам СКА, набираться опыта, набивать шишки, как не в клубе на постоянной основе! Что же мы наблюдали в четырех матчах армейцев на Кубке чемпионов? Кто отвечал за центр?
«Ак Барс» - СКА – 2:3 ОТ. Первое звено – Вей, второе – Кемппайнен, третье – Хендемарк, четвертое – Свечков.
«СЮ» - СКА – 4:1. Вей, Морозов, Каменев, Свечков.
СКА – Металлург – 1:0. Вей, Кемппайнен, Хендемарк, Свечков.
«Ак Барс» - СКА – 3:0. Вей, Кемппайнен, Хендемарк, Хуснутдинов.
Итожим по факту увиденного в Казани. В лучшем случае россиянину светит лишь позиция третьего центра. В ударном звене – а это львиная доля игры в большинстве и во всех других ключевых отрезках – центр забронирован за канадцем, во втором – за финном.
Но тогда позвольте поинтересоваться у руководителей ФХР и КХЛ: откуда в нашем хоккее возьмутся качественные центральные нападающие, если мы не доверяем своим ребятам даже в базовом клубе сборной?!