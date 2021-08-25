Алексей Морозов: КХЛ не будет выводить звездных игроков из потолка зарплат

- Пол зарплат будет подниматься? - Да. От 50 процентов от потолка зарплат дойдет в течение трех лет. Мы каждый раз его увеличиваем, чтобы увеличить конкуренцию в лиге.

- «Адмирал» снова влился в лигу. Теперь в каждой зоне будет по двенадцать команд. Лига будет развиваться в какую-то сторону или такой состав оптимальный? - Стратегией прописано, что 24 клуба – это оптимальный вариант. Мы смотрим в разные стороны, в том числе в сторону увеличения команд. Общаемся с российскими клубами, кто хотел бы вступить, но пока их нет. Мы с «Югрой» общались. Но у нас пол зарплат поднимается, и финансово они пока не готовы участвовать в КХЛ. Смотрим и на зарубежные клубы, общаемся, но с пандемией тяжело это делать. Мы сами не можем полететь и посмотреть инфраструктуру команд, с которыми ведем переговоры.

- Сегодня в Москве стартует Кубок Мэра на котором разрешили квоту в 3 тысячи человек, а на сезон КХЛ – 500 человек. Такая непоследовательность вас удивляет? - Да. Мы плотно занимаемся с региональными властями, правительством и направили письмо Чернышенко с просьбой помочь и принять правильное решение. Примеры у нас перед глазами – ночные клубы, концерты, дискотеки, где по две тысячи человек приходят. В этом году у нас будут чистые зоны для спортсменов. Поэтому такое ограничение посещаемости нас удивляет. В ближайшее время мы получим ответ по чемпионату. Надо работать со всем регионами. У всех своя ситуация, и решение за региональными властями.

- Мы думали, что пандемия спадет, но видим, что есть проблемы с посещаемостью болельщиков. Где-то зрители на трибунах запрещены, где-то разрешены 500 человек, включая игроков. Нас это не устраивает. 300 зрителей в 12 тысячнике в Москве – ненормально.

- У «Адмирала» какая самая главная проблема? За что вы беспокоитесь?

- Наша главная озабоченность – погашение догов перед игроками за сезон 2017-2018. Мы этого добились. Они расплатились с теми игроками, которые подавали в суд. Осталось четыре хоккеиста и один тренер, с которыми на 50% рассчитались. Подписаны соглашения с хоккеистами. Проблема для нас – спортивная составляющая. Как команда будет выглядеть, потому что уже прошла смена тренерского штаба, подписываются игроки, есть иностранцы. На предсезонке они где-то выигрывают, где-то проигрывают, обкатывают молодежь. Надеемся, что команда будет соответствовать высокому уровню.

- К ЦСКА нет претензий за превышение потолка зарплат?

- Мы с работаем с армейцами. Пока окончательного решения нет. Долг, который был, не погашен. Но мы работаем. Они обращались в дисциплинарный комитет, который признал правомерным наш иск по превышению потолка зарплат. Сейчас обсуждаем формат.

- Лига не рассматривает люфт в виде подписания звезд с выведением их за потолок зарплат?

- Не рассматриваем. А есть такие игроки? Для кого открывать люфт? Ковальчук в том году приехал и выиграл Кубок, помог команде.

- Про Капризова ведутся разговоры, но все понимают, что у ЦСКА таких денег нет. А если бы лига вывела его за потолок зарплат, тогда деньги нашлись бы и разговоры были бы более реальными.

- Кто выпускает эти слухи и им верит? Мы понимаем, что это нереально. Агент скидывает свои карты, чтобы его там выгодно подписать. Овечкин недавно тоже задавал мне вопрос про выход за потолок зарплат. Я ему объяснил, что сейчас другая тенденция, и ты можешь получить хорошие бонусы. Он это даже не знал.

- Президент РФС Дюков озвучил идею отмены лимита на легионеров. В хоккее такое движение есть?

- Такие вопросы поднимаются. И клубы их задают. Но мы проанализировали ситуацию за последние три года, какие иностранцы к нам приезжают. У нас нет наплыва легионеров, которые бы здесь сидели и забирали российские деньги. Мы провели анализ, и сравнили нашу ситуацию с другими лигами – футбольной, баскетбольной. У нас 22 процента легионеров заявляются на матч. Мы считаем, что на данный момент у нас сбалансированное количество легионеров. Есть места для наших игроков, которые выращены здесь. У них есть шансы проявить себя. Пока мы стоим на том, что пять легионеров в заявке на матч - это нормально.

- Есть клубы, кто против послабления лимита?

- Против не высказываются. Говорят, что пять – это нормально. Были высказывания, что когда клубы играют с иностранными командами, можно ли выставлять больше легионеров, потому что там нет лимита на легионеров. Чтобы не делать микст, что на этот матч можно шесть легионеров, на этот – пять, решили ограничиться пятью.

- Каковы перспективы «Куньлунь» в КХЛ? Второй год они будут играть в Мытищах и были ли опасения, что после Олимпиады команда может начать сворачиваться?

- Команда сейчас готовится к домашней Олимпиаде. В КХЛ она будет в этом году представлена сборной. Генеральный менеджер говорил, что они ищут игроков с китайскими корнями. Был назначен один тренер, но потом поменялась концепция, и все понимают, что это прямая подготовка к Олимпиаде. Был назначен другой тренер. По будущему решать только владельцам. Мы бы хотели, чтобы они играли в Пикине, популяризировали хоккей там, но здесь решать владельцам клуба, и это решение, думаю, будет принято по результату выступления на Олимпиаде. Они еще один год будут играть в Мытищах, потому что в Пикине есть сложности с дворцами. Нам никто не сказал, что после Олимпиады они уходят. Сейчас их финансирует федерация, но что будет дальше? Смогут ли он и переехать в Пекин, чтобы это было выгодно коммерчески, непонятно. Тяжело предугадать, что они предпримут.

- В прошлом сезоне была неприятная ситуация по недопуску наших игроков на игры в Финляндию и Латвию, потому что там более жесткая ограничительная система, связанная с ковидом. Удалось ли наладить связи? Не повторится ли подобное в этом сезоне?

- Мы работаем по перелетам. Остается похожая ситуация с Финляндией, Ригой и Казахстаном. Игроки за три дня должны сдать тесты, предоставить справку о вакцинации, или об антителах, если переболели. Будут организованны гостиницы под проживание команд, чтобы игроки не выходил в город, и были в чистой зоне. Будет отдельное питание. И сразу после матча команды будут улетать. Финны разрешили проводить матчи с минимальным количеством зрителей. Сейчас хорошая статистика по вакцинированным в лиге. 70% игроков и персонала вакцинированы и это поможет снизить риски.

- А для иностранных команд, которые к нам приезжают, такие же требования? Они так же будут жить?

- Нет. Они сами выбирают гостиницу. Все понимаю, что есть риск для клуба, если кто-то куда-то будет ходить. А для нас ограничения только в Риге и Финляндии. В Казахстане нет по гостиницам ограничений. Но там в десять вечера все закрывается, гостиницы пустые.

- Вас не тревожит, что «Куньлунь» может быть аутсайдером лиги?

- Я там многих игроков не знаю, но если смотреть по предсезонке, какие-то матчи они выигрывают. Если они хотят хорошо выступать на Олимпиаде, то должны быть конкурентоспособными и на уровне КХЛ. Надеемся, такого не будет, что они станут аутсайдерами.

- Каждый год лига старается придумать что-то новое с матчем звезд. Есть какие-то идеи?

- Мы встречались с губернатором, все согласовали. Скоро будет логотип. Ведется работа и в сентябре наша рабочая группа туда вылетает для подготовки.

- «Куньлун» заходил в лигу в суматохе. «Адмирал» так же возвращается. И весь бардак идет от позднего решения о возвращении. Что об этом думаете?

- По «Адмиралу» решение у них было принято заранее. Они сразу говорили, что вернутся, и в марте подали все документы на возвращение. Все долги были погашены. Все проблемы с тем, что это новое юрлицо, и платить долги за старое юрлицо сложно. Мы искали выход из этой ситуации, проделали большую работу, и нашли выход. Но клуб знал заранее, еще в марте, что он заходит. Они могли и раньше начинать селекционную политику. У нас есть дорожная карта по вступлению клуба в КХЛ. Она начинается за полтора года и там все прописано по месяцам. Все, с кем мы ведем переговоры, всем направляем эту дорожную карту. В марте принимается решение, будет ли клуб участвовать в лиге. Полгода для формирования команды предостаточно.

- Есть тенденция в международных турнирах проводить овертаймы в формате три на три. Нынешний формат допускает проведение плей-офф, растянутого по времени, что приводит к конфликту трансляций. Есть ли возможность, что КХЛ тоже перейдет на такой формат в плей-офф?

- Мы не рассматривали такой вариант. Интерес у болельщиков есть, когда клубы в регулярке играют три на три, потому что больше шансов забить. Но в плей-офф мы придерживаемся мнения, что надо играть пять на пять.

- Но есть семейный конфликт, когда зрители приходят с детьми.

- В этом году мы пытаемся ускорить время проведения регулярного матча. Например, после овертайма в этом году не будет заливки льда. Мы заключили договор с финской компанией, и предоставляем в этом году специальные скребки, которые более качественно чистят лед. Не будут выходить девушки на лед, а только ребята, потому что скребки тяжелые. Разработана концепция, как будет чиститься лед. После овертайма будет пауза в одну - полторы минуты, чтобы почистить лед перед буллитами, чтобы это было более динамично.

- Не возникает мысли вернуть ничьи?

- Да нет. Для болельщиков интересно, когда кто-то побеждает. Бывает, что команда лучше играет, но проигрывает. У нас есть овертаймы, буллиты для проявления мастерства. Зрителю лучше уйти удовлетворенным, чем увидеть ничью.

- Возможны выставочные матчи в ОАЭ?

- Планировали в этом году, как и в том. Две станы отпали. Германия и Венгрия. Единственный, кто остался – это ОАЭ. Мы ведем переговоры, но официальные бумаги не подписаны. Это планируется к концу сентября. Тогда и расскажем, как и что будет проходить. Пока пандемия позволяет это сделать.

- Там есть интерес к хоккею?

- У них есть свой чемпионат, федерация. В стане развит туризм, есть много русского населения, почему бы и нет? Есть стадион «Кока Кола». В Абу-Даби есть стадион и там возможно провести матч.

- Вы, как президент КХЛ, допускаете, что из ОАЭ будет клуба в КХЛ?

- Теоретически все возможно, но должны быть все условия. Мы смотрим. Это интересный для нас рынок, можно создать боеспособную команду. У нас есть перечень требований, по которым будем оценивать. Хотим популяризировать там КХЛ.

- В этом сезоне «Локомотив» будет играть дома 7 сентября, в памятную дату, впервые за много лет. В будущем будет сохраняться, чтобы 7 сентября «Локомотив» играл дома?

- «Локомотив» до этого просил не ставить игры в этот день. В этом году там пройдем матч, и мы посмотрим. Мы выйдем с таким предложением на руководство клуба.

- В июне вы говорил, что отправляли в НХЛ письмо о сотрудничестве. Есть подвижки?

- Мы ведем с ними переписку. Сейчас мы запускаем чемпионаты. У них сейчас проблемы с Олимпиадой. У нас стоит в планах в середине октября поговорить с ними вживую. Они проявили заинтересованность в этой идее, и готовы совместно ее обсуждать.

- Ваше мнение о том, что Сергей Федоров стал тренером ЦСКА?

- Для нас это тоже был сюрприз. Получится или нет, узнает в конце сезона. Будет тяжело, это да, без опыта работы главным тренером. У него сохранился прежний тренерский штаб, они ему помогут. В ЦСКА выстроена вся работа, и они показывают хорошие результаты. У Сергея есть свое видение. Он всегда выделялся своим умением читать игру. Он мог играть на всех позициях и хорошо знает игру. Как он сможет это передать молодым ребятам, узнаем в конце сезона.

- Вы уже достаточный срок в должности президента КХЛ. Как оцениваете этот срок для себя?

- Что это мое, я почувствовал, когда пришел в МХЛ. Я не думал по окончании карьеры уйти в бизнес. Хотел работать в хоккее. Придя в МХЛ, многое узнал. Меня научили, показали, как все строится. Сейчас я доволен. Для многих было неожиданно, что Дмитрий Николаевич ушел на повешение и совет директоров назначил меня. Был тяжелый момент, когда мы только пришли, пришлось останавливать плей-офф из-за ковида. Но мы справились. Провели полноценный чемпионат, без остановок. Были перенесенные матчи. Мы говорили, что будем жестко реагировать на фальсификации тестов. Пришлось засчитывать поражения, а каких-то матчах. В новом сезоне будем делать еще что-то интересное. Появилась стратегия. КХЛ – это та лига, которую все смотрят дети и взрослые.

- Есть гарантия, что не будет форсмажеров, и команды не будут отменять матчи или риск остается?

- У нас 70 процентов персонала и игроков привиты. Понимаем, что все может случиться, и кто-то поможет заболеть, но надеемся, что этот сезон пройдет легче. У нас тяжелый чемпионат. Календарь сжатый. Получается олимпийская пауза и евротуры сохранились. В том году было время для переноса матчей, а в этом некуда переносить. Будем заставлять клубы играть здоровыми ребятами. У нас в том году и генменеджеры вставали на скамейку. Есть такой опыт. Мы каждый кейс рассматриваем персонально. В том году «Нефтехимик» в Риге сделал тесты, и было много положительных. Они вернулись и сдали кровь. Мы посмотрели по статистике, всех тестировали и всю картину видели сами, а не со слов представителей команд. Я общался с руководителями Нижнего Новгорода, регионов. Мы видим заявку команды, молодежь. В Ярославе был пример, когда молодежка была в Мытищах, они могли выставить на «Куньлунь» молодежь, но не захотели и получили баранку. Другие клубы, глядя на это, не захотели терять очки.