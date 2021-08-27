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Учись, Россия! 4 миллиарда 620 млн рублей 21-летнему парню – и ни цента из кармана государства
27 августа 13:48
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

Учись, Россия! 4 миллиарда 620 млн рублей 21-летнему парню – и ни цента из кармана государства

Барнаулец Андрей Свечников подписал контракт с «Каролиной» на 62 миллиона долларов: 7,75 млн в среднем за сезон он будет зарабатывать в течение восьми лет.

Иногда наткнешься на какую-нибудь фразу в сети и, как в «Начале» Кристофера Нолана, принимаешься судорожно соображать, на каком уровне кошмарного сна находишься. Пока с грустью и печалькой не осознаешь - все это наяву. Вот вам для иллюстрации высказывание депутата Госдумы от Нижегородской области Дмитрия Сватковского:

- Считаю нормальным, что государство финансирует профессиональные команды. Я отношусь к той категории граждан, которые считают, что все футбольные, хоккейные, волейбольные, баскетбольные и другие проекты являются социальным делом. Это фактор развития спорта на территории Российской Федерации, и ничего страшного нет, что государство участвует в его финансировании. Я считаю, что сегодня экономическое состояние и покупательский спрос в регионах не соответствует тем требованиям, чтобы содержать профессиональные команды, чтобы они были прибыльными. К сожалению, сегодня таких предпосылок нет, поэтому я выступаю за государственное софинансирование.

Честно, после такого теряешь дар речи и вообще - чувство реальности. Каким-то доморощенным здоровым бугаям-неумехам и пришлым вурдалакам-калиострам – миллионы долларов от налогоплательщиков, а всем остальным – пенсионная реформа и денег нет, но вы держитесь. Мощный депутат-единоросс! Браво!

Хорошо, я не против – пусть футболисты, хоккеисты и прочие рабы мяча, как библиотекари и преподаватели, нянечки в яслях и уборщицы в больницах, выполняют социальную функцию. Вперед: слава и почет! Но тогда и получать они должны от государства среднюю зарплату соцработника по региону. Господин Сватковский, вы в курсе, какова она в вашей области? Сообщаю – 22511 рублей в месяц. Прописью – двадцать две тысячи пятьсот одиннадцать. Не долларов и евро – рублей!

Уважаемый депутат, я правильно вас понял, что, по вашему мнению, наши профессиональные футболисты и хоккеисты, баскетболисты и волейболисты должны получать зарплату с таким порядком цифр? Тогда «Нижнему Новгороду» на этот чемпионат вполне хватит тех 300 миллионов рублей, что щедро выделили ему из бюджета Нижегородской области. Вот и покупайте на эти деньги Васей Пупкиных и Джонов Смитов. Но у новичка РПЛ вдруг нарисовались хотелки на миллиард и даже 1,8 млрд рублей на следующий год?! Откуда эти астрономические суммы, если футболисты, как соцработники, должны зарабатывать максимум полмиллиона рублей за сезон?!

Интересно, кто-нибудь в Госдуме слышал об американце Доне Уодделле? А вот он о порядках в нашей стране прекрасно осведомлен и легко конвертирует миллионы долларов в миллиарды рублей:

- Андрей - потрясающий спортсмен и отличный одноклубник. Он всецело посвящает себя хоккею. И то, что молодой человек получает контракт на 4 миллиарда 620 миллионов рублей, никоим образом его не изменит. Он с самого детства показывает себя очень старательным и скромным парнем.

Ну да, так генеральный менеджер «Каролины» вчера прокомментировал сделку с 21-летним сибиряком. Вот только мне совершенно непонятно, почему ни Уодделл, ни Айзерман, ни другие их североамериканские коллеги до сих пор не додумались обратиться за финансовой помощью к Байдену либо его предшественникам Трампу с Обамой? НХЛ ведь о-го-го как выполняет социальную функцию - по двадцать тысяч человек на матчах постоянно собирает при дорогущих билетах! Это вам не «Нижний Новгород» и не КХЛ со средней посещаемостью в 6500 зрителей.

Есть ответ, депутат Сватковский? Я вот подозреваю, подобные дела в США грозят банальным импичментом. На то он и профессиональный спорт, чтобы содержать себя сам. Но не только!

Свечников в этом сезоне по структуре контракта получит 6 миллионов долларов. Знаете, сколько у него вычтут налогов? 45,97 процента, включая медстраховку! 38,87% пойдет в федеральный бюджет, 5,5% - в бюджет штата Северная Каролина. Социальная, по версии депутата, функция «Каролины» на пару с НХЛ обернется россиянину потерей 2 миллионов 758 тысяч 486 долларов! А всего за сезон НХЛ переводит в бюджеты США и Канады миллиарды долларов.

Вот что такое профессиональный спорт и как он должен взаимодействовать с государством, господин Сватковский.

источник: «Советский спорт»
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