«Спартак» получил в дырку. И занял последнее место на Кубке мэра

Прошлый четверг стал черным для красно-белых: на 74-й году ушел из жизни знаменитый спартаковец Владимир Шадрин, на «Открытие Арене» проиграли «Сочи» (1:2) подопечные Руя Витории и удостоились обструкции болельщиков, а команда Бориса Миронова оказалась на китайском щите «драконов» (3:9).
Я сразу вспомнил, как в 2007-м на старте предсезонного турнира в Уфе «Спартак» Валерия Брагина был нещадно разгромлен «Нефтехимиком» 3:11. По горячим следам босс столичного клуба Шуляков напихал всем, даже врачу. Через день москвичи выместили злость на чемпионской «Магнитке» - 5:1.
Теперь красно-белые завершили Кубок мэра с весьма странным регламентом за упокой – поражением от ЦСКА 2:5. Дерби стартовало в 10 утра, когда многие болельщики досматривали сны. Стоит ли удивляться пустым трибунам «Мегаспорта» (домашней арене красно-белых в новом сезоне) при разрешенном допуске 3000 болельщиков?
ЦСКА с новым рулевым Сергеем Федоровым дважды проиграл на турнире с одинаковым счетом 2:3 – «Динамо» и «Амуру». Против хабаровчан армейцы вышли в экспериментальном составе с обилием молодежи. Третье поражение, особенно от «Спартака», накалило бы обстановку вокруг красно-синих.
Уже в первом периоде армейцы трижды огорчили вратаря красно-белых Алексея Красикова. После перерыва номинальные хозяева встрепенулись, два гола отквитали, но потом дважды пропустили – 2:5 ко второму перерыву.
Третья 20-минутка оказалась сухой. Впрочем, на экваторе периода шайба запорхнула в ворота спартаковцев. Новичок ЦСКА Сергей Плотников несильно бросил с отрицательного угла, да еще с лопаты. Красиков прилип к ближней штанге. Как низко летевшая шайба нашла путь в сетку? Только «киносеанс» помог установить истину: шайба влетела в ворота с внешней стороны. Через брешь в сетке. Гол-фантом, разумеется, аннулировали.
Подобные казусы иногда случаются, даже на самом высоком уровне. В матче группового этапа ЧМ-2008 в Галифаксе Финляндия – США шайба влетела в американские ворота тоже с внешней стороны. Пока рефери Вячеслав Буланов общался с видеогол-арбитром, на медиа-кубе крутили повтор, который не оставлял сомнений. В этот момент другой рефери Александр Поляков стоял у скамейки звездно-полосатых и тоже все прекрасно видел. Каково же было его удивление, когда Буланов, положив трубку телефона и вернувшись на лед, показал на центр. Американский тренер Джон Торторелла едва не огрел Полякова клюшкой. Это гол-невидимка поспособствовал финскому камбэку – 0:2 они в третьем периоде превратили в 3:2.
Хочется верить, что к началу регулярного чемпионата ворота в «Мегаспорте» приведут в порядок. А то их сегодня как-то легко сдвигал вратарь-гренадер красно-белых Красиков. В отличие от армейца Ивана Федотова, за которым водился этот грешок в прошлом сезоне, причем в плей-офф (тогда он играл за «Трактор»).
Сложнее будет привести в порядок игру «Спартака». После прошлого сезона клуб кардинально обновился во всех измерениях, поменяв руководство, тренерский и административный штаб, состав.
Напомним, ЦСКА стартует в регулярке 1 сентября в Балашихе матчем за Кубок открытия с обладателем Кубка Гагарина «Авангардом», «Спартак» - домашней серией с «Адмиралом» (2 сентября), «Амуром» (4.09), «Витязем» (6.09).
СТАТИСТИКА
«Спартак» - ЦСКА – 2:5 (0:3, 2:2, 0:0). Голы: Петтерссон, Баранов – Валльмарк (2), Нордстрем, Слепышев (2). Вратари: Красиков - Федотов