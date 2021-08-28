«Спартак» получил в дырку. И занял последнее место на Кубке мэра

Прошлый четверг стал черным для красно-белых: на 74-й году ушел из жизни знаменитый спартаковец Владимир Шадрин, на «Открытие Арене» проиграли «Сочи» (1:2) подопечные Руя Витории и удостоились обструкции болельщиков, а команда Бориса Миронова оказалась на китайском щите «драконов» (3:9).

Я сразу вспомнил, как в 2007-м на старте предсезонного турнира в Уфе «Спартак» Валерия Брагина был нещадно разгромлен «Нефтехимиком» 3:11. По горячим следам босс столичного клуба Шуляков напихал всем, даже врачу. Через день москвичи выместили злость на чемпионской «Магнитке» - 5:1.

Теперь красно-белые завершили Кубок мэра с весьма странным регламентом за упокой – поражением от ЦСКА 2:5. Дерби стартовало в 10 утра, когда многие болельщики досматривали сны. Стоит ли удивляться пустым трибунам «Мегаспорта» (домашней арене красно-белых в новом сезоне) при разрешенном допуске 3000 болельщиков?

ЦСКА с новым рулевым Сергеем Федоровым дважды проиграл на турнире с одинаковым счетом 2:3 – «Динамо» и «Амуру». Против хабаровчан армейцы вышли в экспериментальном составе с обилием молодежи. Третье поражение, особенно от «Спартака», накалило бы обстановку вокруг красно-синих.

Уже в первом периоде армейцы трижды огорчили вратаря красно-белых Алексея Красикова. После перерыва номинальные хозяева встрепенулись, два гола отквитали, но потом дважды пропустили – 2:5 ко второму перерыву.