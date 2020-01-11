Девушка дня. Анна – подруга Игоря Шестеркина. У него крутой дебют в НХЛ

Загрузка...

«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрали Игоря Шестеркина в четвертом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. Но за океан чемпион Олимпийских игр 2018 года отправился только летом 2019-го.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 матчах АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк», одержав 15 побед и пропустив 43 шайбы. Воспитанник «Крыльев Советов» является лучшим голкипером АХЛ по коэффициенту надежности (1,93 гола за игру) и занимает второе место по проценту отраженных бросков (93,2%). 26-27 января он сыграет в Онтарио в Матче всех звезд лиги.

Дебют в НХЛ у российского вратаря состоялся 7 января в матче с «Колорадо». Шестеркин пропустил три шайбы, совершив 29 спасений (5:3). 9 января Игорь вновь вышел в основе «Рейнджерс». На этот раз его команда победила со счетом 6:3, а россиянин сделал 46 сэйвов.

Так кто же вдохновляет Игоря на прекрасную игру? Знакомимся – его девушка Анна Бутусова.

Фото: instagram.com/butusofa/