Евгений Корешков: Фортуна в овертайме была на нашей стороне
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3 ОТ).
- Очень интересный матч, прежде всего для болельщиков. Зритель сегодня увидел и потасовку, и обилие голевых моментов, и овертайм. Просили ребят сыграть внимательнее во втором периоде, но сейчас матчи через день, перелеты, поэтому в определенных моментах сказалась усталость. Парни верили до последнего, сравняли счет в конце, и фортуна в овертайме была на нашей стороне, ребята молодцы, - передает слова Корешкова пресс-служба клуба.
Добавим, что следующий матч «Барыс проведет дома 16 октября против «Амура». В этот же день «Куньлунь» сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью».