- Очень интересный матч, прежде всего для болельщиков. Зритель сегодня увидел и потасовку, и обилие голевых моментов, и овертайм. Просили ребят сыграть внимательнее во втором периоде, но сейчас матчи через день, перелеты, поэтому в определенных моментах сказалась усталость. Парни верили до последнего, сравняли счет в конце, и фортуна в овертайме была на нашей стороне, ребята молодцы, - передает слова Корешкова пресс-служба клуба.

Добавим, что следующий матч «Барыс проведет дома 16 октября против «Амура». В этот же день «Куньлунь» сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью».