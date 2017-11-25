- Я рассчитывал на неделю. Не думал, что все так затянется. Но нужно было все сделать правильно, чтобы не травмироваться снова и не выбыть на более длительный период. Я был уверен, что сегодня все пройдет замечательно: мне нужно было отработать всю тренировку. Я чувствую себя хорошо и доволен своей формой. До сегодняшнего дня я участвовал только в утренних разминках в день игр и не хотел, чтобы ребята бросали мне. Сегодня же была полноценная тренировка. Это совсем другое дело.

Сейчас ситуация в турнирной таблице такая, что всякое может случиться. Играть еще долго. Нужно постепенно идти вперед, от матча к матчу. Хочется вернуться и помочь команде. Сезон еще не завершился, - цитирует Прайса официальный сайт лиги.

Напомним. что Прайс пропустил десять игр из-за травмы нижней части тела. В последний раз он вышел на площадку в официальном матче 2 ноября.