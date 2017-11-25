Хоккеисты «Витязя» на своем льду взяли верх над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В составе подмосковной команды отличились Алексей Макеев, Роман Горак, Антон Лазарев и Борна Рендулич, оформивший дубль в этой встрече. У москвичей точный бросок на счету Юусо Хиетанена, Игорь Игнатушкин и Дмитрий Вишневский.

После этой победы «Витязь» набрал 38 очков и занимает 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 52 баллами находится на девятом месте.