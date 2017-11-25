В составе подмосковной команды отличились Алексей Макеев, Роман Горак, Антон Лазарев и Борна Рендулич, оформивший дубль в этой встрече. У москвичей точный бросок на счету Юусо Хиетанена, Игорь Игнатушкин и Дмитрий Вишневский.

После этой победы «Витязь» набрал 38 очков и занимает 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 52 баллами находится на девятом месте.

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