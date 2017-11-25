– Счет мог быть и в нашу пользу. Тяжело побеждать, когда мы забиваем «ноль». Пять на три нужно было более эффективно использовать, на пятачке нужно было лучше сыграть.

– Говорят, что Сен-Пьер покинул команду из-за конфликта с Веем. Насколько это достоверная информация?

– Это дезинформация. Это был его выбор – он решил продолжить карьеру в «Адмирале». Вот и всё.

– Вы согласны, что незасчитанная шайба сыграла ключевую роль?

– Нет. Нужно просто настойчивее быть – моменты-то были, нужно было забивать, – передает слова Корешкова «БИЗНЕС Online».