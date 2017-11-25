– Очень рад, для меня было важно забить. Я был очень расстроен из-за того, что так долго не мог забить.

Сегодня был хороший матч, знали, что соперник играет быстро, жестко, у них есть техничные парни. Нам много пришлось играть в меньшинстве, блокировать броски, много работы пришлось сделать Гарипову. У них есть Доус, Вей, одни из лучших в лиге по игре в большинстве, поэтому было очень важно их закрыть.

– Вы играли с Веем в сборной Канады. Можете сказать, что он один из лучших в КХЛ?

– Да, конечно. Он отлично катается, делает шикарные передачи, это очень умный игрок, – передает слова Клинкхаммера «БИЗНЕС Online».