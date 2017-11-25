- Проиграли матч, было много упущенных моментов, очень плохо в обороне сыграли и ждем больше голов от нападающих. Сейчас, к сожалению, у нас лучший форвард по всем аспектам - это защитник Илья Никулин. Не хватает креатива в атаке, три штанги было. Голов мало, будем работать, - передает слова Воробьева «Р-Спорт».