- Проиграли матч, было много упущенных моментов, очень плохо в обороне сыграли и ждем больше голов от нападающих. Сейчас, к сожалению, у нас лучший форвард по всем аспектам - это защитник Илья Никулин. Не хватает креатива в атаке, три штанги было. Голов мало, будем работать, - передает слова Воробьева «Р-Спорт».

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