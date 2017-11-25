Валерий Белов: Победа над «Динамо» добавит уверенности
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:3).
- Важная победа, которая добавит уверенности. Мы мало забивали, но сейчас в двух матчах подряд по пять шайб забросили – это то, чего не хватало раньше. Ситуация сложная, мы сами себя в нее поставили, но она небезвыходная точно. Сейчас победа над «Динамо» очень важная, нам нужна серия побед, будем бороться до конца, - передает слова Белова «Р-Спорт».