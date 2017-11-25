– Перед матчем «Ак Барс» считался явным фаворитом.

– Сложно комментировать мнение экспертов, наверное, им виднее. В любом случае за Казань сыграла уверенная победа в Уфе, а мы провалили обе игры в Новосибирске. Сегодня они доказали, что не просто так в них верили, и они заслуженно лидируют на Востоке.

Что стало ключевым в игре? Реализацию моментов, со стороны была равная игра, но в завершении соперник был точнее. У нас было достаточно возможностей вернуться в игру, но, ни мы, ни их вратарь и оборона не позволили этого сделать, – передает слова Доуса корреспондент «БИЗНЕС Online».