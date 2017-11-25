Хоккеисты «слована» одержали победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе братиславской команды отличились Михал Серсен, Лукаш Кашпар, Колби Дженовей и Зак Бойчак, оформивший в этом матче дубль. У клуба из Хабаровска точные броски на счету Алексея Бывальцева и Александра Фролова.

После этой игры «Слован» набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 46 очками находится на десятой строчке на «Востоке».