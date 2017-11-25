- Я не думаю, что можно себя жалеть. Мы сами оказались в таком положении, и сами должны из него выбраться. Мы учимся проходить через это. Многие ребята, в том числе я, никогда не сталкивались с ситуацией, при которой мы ожидали успеха, но его не случалось. Для большинства это в новинку. И это невесело. Нет вообще ничего приятного в том, чтобы приезжать на арену и проигрывать.

Хорошее? Мы играем не очень хорошо весь сезон. Всем это четко понятно. Какие положительные моменты можно выделить? Ух. Даже не знаю, - передает слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в 23 встречах «Ойлерз» набрали всего 18 очков и занимают предпоследнее место в Западной конференции.