- Думаю, что нам надо перестать жалеть себя, жаловаться или искать оправдания. Надо быть всем вместе и работать усерднее. Это верный ключ к успеху. Если что-то идет не так, надо лучше тренироваться и готовиться. Обычно это приносит результат, - передает слова Айкела официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в 23 встречах «Ойлерз» набрали всего 16 очков и занимают последнее место в Восточной конференции.