– Как оцените взаимодействие с партнерами по звену?

– Главное, что создаем моменты, – приводит слова Галиева официальный сайт «Ак Барса». – Два последних матча мы играли, наверное, против двух лучших звеньев КХЛ. Не проиграли. Жаль, что не получилось забить, но забили другие. Сегодня, как и в прошлом матче все бились друг за друга.

– В моменте с голом «Барыса» было явное нарушение правил.

– Мы посмотрели момент на повторе, скорректировались и взяли повтор.

– Как встретили Зарипова?

– Отлично. Ждем с нетерпением, когда он проведет с нами первую игру. Думаю, он нам поможет. И конкуренция, и опыт. Думаю, он поможет нам добиться нашей цели.

– Какая цель?

– Кубок Гагарина.