Станислав Галиев: Зарипов поможет нам добиться нашей цели
Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев – о победе над «Барысом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Как оцените взаимодействие с партнерами по звену?
– Главное, что создаем моменты, – приводит слова Галиева официальный сайт «Ак Барса». – Два последних матча мы играли, наверное, против двух лучших звеньев КХЛ. Не проиграли. Жаль, что не получилось забить, но забили другие. Сегодня, как и в прошлом матче все бились друг за друга.
– В моменте с голом «Барыса» было явное нарушение правил.
– Мы посмотрели момент на повторе, скорректировались и взяли повтор.
– Как встретили Зарипова?
– Отлично. Ждем с нетерпением, когда он проведет с нами первую игру. Думаю, он нам поможет. И конкуренция, и опыт. Думаю, он поможет нам добиться нашей цели.
– Какая цель?
– Кубок Гагарина.