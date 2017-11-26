Шайба российского защитника Никиты Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

Встреча, состоявшаяся в субботу в Денвере, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Дуги Хэмилтон (18-я минута), Майкл Ферланд (40-я) и Микаэль Баклунд (40-я). У "Колорадо" шайбы забросили Микко Рантанен (35-я) и Задоров (58-я).

Никита Задоров в этой встрече также отметился тремя хитами и шестью заблокированными бросками.