- В чем феномен «Нефтехимика», который на прошедшей неделе не уступил в основное время в гостях ЦСКА и во второй раз в сезоне выиграл у «Магнитки»?

- Я бы не был так оптимистичен, ведь запоминается последнее, а именно - наше поражение от ХК «Сочи». Такие черные дни бывают - 38 раз бросили по воротам соперника, но не повезло, что-то не срослось. Но тем выше будет наша мотивация на следующий матч.

- Тем не менее у «Нефтехимика» в этом сезоне отличная пресса.

- Если честно, я впервые оказался в команде, которая, несмотря на свою молодость, не признает авторитетов и так уверена в своих силах. В принципе это показали наши гостевые матчи против лидеров КХЛ - ЦСКА и СКА, когда мы продолжительное время вели в счете и ни в чем не уступали. Благодарен своим партнерам за такую спортивную наглость, да и сам стараюсь ее уровень поддерживать.