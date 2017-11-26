- Поздравляю его, потому что он только что обошел Майка Босси. Босси - член Зала хоккейной славы и один из лучших снайперов в истории. Об Алексе мы говорим в том же ключе. Он уже обошел Босси, при этом у него еще много лет впереди. Он является одним из самых чистокровных снайперов в истории, - передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что оформив хет-трик в матче с «Торонто» (4:2), Овечкин обошел Никиту Кучерова и вышел в лидеры гонки снайперов текущего сезона. Также Овечкин вышел на чистое 21-е место по числу голов в истории НХЛ, обойдя Майка Босси. Теперь на его счету 574 шайбы, что на одну меньше, чем у занимающего 20-е место Марка Рекки.