- Почему я решил все изменить? Потому что Овечкин и Бэкстрем долгое время играли вместе. Кузнецов же благодаря своей скорости и мастерству сумеет во втором звене восполнить потерю таких ребят как Маркус Юханссон. Вообще Овечкин - не самый легкий партнер в мире. Посмотрите, как Александр играет на чемпионатах мира и других международных турнирах. С ним не так просто создать химию…, - передает слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в начале сезона в одной тройке с Овечкиным играл Евгений Кузнецов, а Никлас Бэкстрем был отправлен во второе звено.