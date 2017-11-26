– С победой команду «Металлург». Отличная команда. По игре – мы проспали начало. Скажем так, было волнение, что могло так произойти. «Металлург» играет дома, и это первый фактор. Второй – неудобное время для нас, так скажем, если считать по рижскому времени. Готовиться было непривычно. Но это так. Кто больше хотел, тот сегодня и выиграл. Чисто по желанию, - цитирует наставника рижской команды официальный сайт «Металлурга».