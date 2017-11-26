– Что касается игры – хорошее у нас было начало, мы просили ребят сыграть поактивнее, потому что очень опасно с рижским «Динамо» отсиживаться в обороне, там хорошие нападающие, которые могут наказать. Ребята с этим справились, удачно реализовали свои моменты. И молодцы, что в конце вытерпели и отстояли победу, ведь у соперника получился хороший финальный «навал» на наши ворота, но наши парни ловили шайбы на себя, блокировали броски, играли с сердцем и все отдали для победы. Молодцы, я ими горжусь, - цитирует Козлова официальный сайт «Металлурга».