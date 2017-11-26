Нападающий «Металлурга» Никита Сироткин подвел итоги с рижским «Динамо» (3:2), в котором он забросил свою первую шайбу в лиге.

– Самое главное, что сегодня победили. Взяли три очка. Это самое важное. Потом уже, второстепенное, что я забросил гол. Это ерунда, ведь главное победа.

Как настраивал тренер? Да, буквально сегодня утром он сказал, что игра будет боевая, что ни в коем случае нельзя расслабляться. Вы и сами видели – все бились до последней минуты.

Первый гол в КХЛ. Какие эмоции? Наконец-то. И родные его ждали, и я сам его ждал, переживал. Но наконец-то «сломал». Думаю, что дальше будет получше, не так затянется.

Почему в тот момент решил бросать, а не сыграть иначе? Да мне кажется, сыграла интуиция, и Оскар кричал «бросай»! Шайбу уже забрали, положили мне на место, - передает слова Сироткина пресс-служба «Металлурга».