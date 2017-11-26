- Готовились, хотели выиграть период, неплохо начали, но вратарь соперника сыграл хорошо. Во втором периоде наошибались, пропустили две шайбы. Во втором перерыве настраивались, хотели отыграться, но после того, как счет стал 1:4, наша игра представляла собой жалкое зрелище. Сыграли бездарно, как будто у нас все хорошо и ничего не нужно. Стыдно так играть при переполненных трибунах. Могу только извиниться перед нашими болельщиками, - передает слова Аболса пресс-служба клуба.