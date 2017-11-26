Хоккеисты минского «Динамо» переиграли «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе минской команды отличились Марк-Андре Граньяни, Джастин Фонтейн, Шарль Ленгле, Сергей Дрозд и Джек Скилле. У новосибирского клуба точный бросок на счету Владимира Первушина.

После этой игры «Динамо» набаро 47 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 50 очками на девятом месте на «Востоке».

В следующей игре 28 ноября минчане дома сыграют с «Югрой». В тот же день «Сибирь» в гостях встретится с «Йокеритом».