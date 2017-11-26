- После трех неудачных игр нам нужно было брать очки, реабилитироваться перед болельщиками. Спасибо им, что они нас поддерживали в этой игре, наверно, это ребятам и помогло. В первом периоде была равная игра. Поначалу звено Паре неудачно провели смену, нас заперли в своей зоне на целую минуту. Потом хорошо, что звено Торченюка разыгралось, забивали в большинстве. Сохатский сыграл после перерыва, Якубу надо было дать отдохнуть, он практически один тащил нас весь сезон. Все хорошо, что хорошо складывается. Все сложилось так, как мы хотели, сегодня, - передает слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».