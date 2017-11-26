– Индивидуальный технический брак. В принципе все знали, что соперник начнет игру активно. Просто сами индивидуально технически ошиблись. Вроде были на своих местах при первом голе, но все равно сделали проброс. Они сразу поменяли состав, мы чуть-чуть «наелись». Не разобрали «свежих» игроков «Металлурга», последовал бросок от синей линии – 1:0.

Потом мы побежали «спасать мир», но против такой мастеровитой команды в меньшинстве нельзя бегать по всему полю, так как мы это сделали. В принципе они двумя-тремя передачами разыграли до пустого «пятачка» - 2:0. Потом в принципе тоже были у нас ошибки, но наладили игру и уже дали себе шанс сравнять. Но, к сожалению, не удалось, - цитирует Дарзиньша официальный сайт «Металлурга».