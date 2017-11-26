- Конечно, очень обидно, хотя бы на одно очко мы точно наработали. Удаления, в частности мое, не позволили набрать его. ЦСКА - сильная команда, заставляли нас удаляться. Где-то не успевали за ними, где-то нарушали на усталости. Все закономерно. Мы переигрывали смены, не получалось смениться, нас зажимали в зоне. Не знаю, что происходит, все время проигрываем в одну-две шайбы, - передает слова Казакова «Р-Спорт».

Добавим, что после этой игры «Адмирал» с 36 очками расположился на 12-й строчке на «Востоке».