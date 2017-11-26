- Могли забить больше, но не получилось. Были моменты. Потом пропустили одну шайбу в конце второго периода – очень неприятную шайбу. Они сравняли, но нам удалось выиграть по буллитам. Тяжело сказать, почему в овертайме было много удалений. Все «дрались», пытались играть с шайбой. Перед буллитной серией выключил голову, чтобы перевести дух. Когда пришел к воротам, смотрел только на шайбу, хотел ее поймать, - передает слова голкипера пресс-служба клуба.

Добавим, что в следующей игре 28 ноября «Трактор» примет на своей площадке рижское «Динамо».