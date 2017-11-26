- Повели в счете. Наверное, немного расслабились. Стали позволять себе вольности, потихоньку отдали инициативу, пошли нарушения, много играли в меньшинстве. Слова благодарности команде, что смогли выстоять и по буллитам победить.

Что стало с командой после второго перерыва? Такое бывает в хоккее, когда играешь, все получается. Потом расслабляешься, инициатива уходит к сопернику, и вернуть ее уже тяжело. Сегодня был такой матч. Проанализируем игру, еще раз будем доводить до ребят, что игра состоит из трех периодов. Надо играть с первой до последней минуты, - передает слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Добавим, что в следующей игре 28 ноября «Трактор» примет на своей площадке рижское «Динамо».