- Матч был очень напряженный. Мы немного вяло начали игру, хотя могли дважды забить в меньшинстве - два в один, один в ноль. Забей эти моменты, игра могла повернуться в другую сторону. Но за то, что мы не забили - «Трактор» нас наказал.

В первом перерыве в раздевалке поговорили с ребятами: чтобы доставать матч, нужно играть в другой хоккей. Немного перестроились. Я благодарен ребятам, что мы смогли вытащить эту игру. Был шанс у нас в овертайме при игре в большинстве и четыре на три и пять на три, но, к сожалению, не забили. За это поплатились на буллитах. По такой игре, я считаю, что мы скорее завоевали очко, чем отдали два, - передает слова Гулявцева пресс-служба клуба.