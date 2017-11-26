- Это был важный матч для нас. Знали, что «Сибирь» здорово играет физически и готовились к трудной игре. Говорили об этом в раздевалке, фокусировались на борьбе «один в один». Также я просил ребят хорошо начать и чаще бросать по воротам. Потому что в предыдущем поединке мы отлично владели шайбой, но постоянно искали какое-то дополнительное продолжение, дополнительный пас. Сейчас постарались от этого избавиться, и в первом периоде бросили по воротам семнадцать раз, а всего за матч — более сорока. Это стало важной составляющей победы. Также ребята выиграли много единоборств и в целом усердно потрудились. Спецбригады были великолепны: реализовали три большинства и ни разу не пропустили в меньшинстве. Также отмечу уверенные действия вратаря. Отличная командная игра! – передает слова Дуайера пресс-служба клуба.