- В тот момент я подумал, что ему снова 19 лет. Надеюсь, что он ударился головой и сможет остаться в этом возрасте. А я буду ему говорить, что ему 19 лет. Он сыграл фантастически, – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Торонто» Овечкин оформил хет-трик и вышел в лидеры гонки снайперов текущего сезона. Также Овечкин вышел на чистое 21-е место по числу голов в истории НХЛ, обойдя Майка Босси. Теперь на его счету 574 шайбы, что на одну меньше, чем у занимающего 20-е место Марка Рекки.