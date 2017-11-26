- Я слишком много времени провел в раздумьях о том, как будет выглядеть сегодняшний день - тот, когда я вернусь. И я рад, что все получилось хорошо. Вообще мы играли здорово. Хотя понятно, что хоккеисты «Баффало» выступали накануне (3:1 с «Эдмонтоном»), были уставшими. А мы хорошо воспользовались своими шансами, - передает слова Прайса официальный сайт НХЛ.

В матче с «Баффало» Прайс отразил 36 бросков, оформил первый «сухой» матч в сезоне и помог «Монреалю» одержать победу со счетом 3:0.

Напомним, что Прайс пропустил десять игр из-за травмы нижней части тела. До матча с «Баффало» он выходил на площадку в официальном матче 2 ноября.