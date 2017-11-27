Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов признан лучшим вратарем. Голкипер казанского клуба отразил на прошедшей неделе 96,00 % бросков при коэффициенте надёжности 0,97. Его «сухая серия» продолжается и составляет на данный момент 125 минут 42 секунды.

Кришьянис Редлихс из рижского «Динамо» стал лучшим защитником недели. Его гол в поединке с «Автомобилистом» стал победным. Защитник латвийского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).

Лучшим нападающим признан Зак Бойчак из «Слована». В поединках против «Амура» и «Витязя» форвард клуба отметился дублями, а также не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2).

Максим Минеев из «Авангарда» - лучший новичок недели КХЛ. Защитник омского клуба отметился заброшенной шайбой в гостевом поединке против минского «Динамо».