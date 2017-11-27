Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о готовности команды к игре и состоянии травмированных игроков.

- У нас два дня было выходных, ребята отдохнули, восстановились. "Барыс" - очень хорошая команда. Не зря Вей, Найджел - лидеры бомбардирской гонкой. Команда забивающая, просто, видимо, период трудностей.

- Снова на льду Широков, Зуб. Когда ждать Белова?

- Антон катается, вчера сделали последний укол, реабилитация прошла нормально. Он уже в основной группе. Выбыли Роман Рукавишников и Андрей Зубарев. Надолго, видимо. А Дацюк тоже уже подходит к составу. То есть ближайший резерв - четыре игрока.

- Кто сегодня в воротах будет?

- Коскинен, Шестеркин - в запасе, - передает слова Федосова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА сыграет с "Барысом" 27 ноября в 19:30. Матч пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Роман Рукавишников получил травму 31 октября в матче с рижским "Динамо": хоккеист рижан Кристапс Зиле наступил Рукавишникову лезвием конька на ногу в игровом эпизоде. Ожидается, что он восстановится не раньше января.