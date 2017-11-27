- К сожалению, в некоторых матчах мы не смогли забить голы, хотя создавали возможности. Очевидно, что для побед нужны голы. А мы дважды уходили с площадки, не забросив ни одной шайбы. Невозможно выиграть, когда у тебя «0» в графе заброшенные шайбы. Нам лишь нужно продолжать создавать моменты, как мы это делаем, и стараться их реализовывать. А также помогать нашему вратарю. Тогда у нас будут отличные шансы на победу. Ведь до этой серии у нас был хороший период, когда мы набирали очки в 10 матчах подряд. Нужно немного перегрузиться, перегруппироваться и продолжить делать то, что приносило нам успех в победных матчах, - считает форвард.