- «Авангард», «Сибирь» и «Амур меня радуют. Омск, один из исторических лидеров Восточной конференции, стабильно провел первую половину чемпионата. Козырь «Авангарда» - широкий выбор игроков, насколько я знаю клуб задействовал в чемпионате уже 35 хоккеистов, большее количество выходило на лед только у ЦСКА. Летом серьезные перемены произошли в «Сибири», но команда нашла внутренние резервы и продолжает борьбу за плей-офф. Четыре победы над «Барысом» в четырех матчах этого чемпионата - результат удивительный, я бы даже сказал, беспрецедентный на таком высоком уровне. Он говорит о том, что в Новосибирске, несмотря на объективные проблемы, выстроена система. Для меня стало приятным сюрпризом выступление «Амура». Хабаровчане отлично провели домашнюю серию из восьми матчей, одержали шесть побед, хотя соперниками команды были самые именитые клубы КХЛ, включая СКА, «Магнитку», «Салават», московское «Динамо», «Локомотив». Надеюсь, что «Авангард», «Сибирь» и «Амур» выйдут в плей-офф. Омск практически двумя ногами в кубковой зоне, Новосибирск и Хабаровск пока только занесли одну ногу, - сказал Карандин.